鄭中基訓練子女守紀律 呂爵安做投資達人 拒學姜濤買磚頭

【明報專訊】鄭中基（Ronald）與呂爵安（Edan）繼《闔家辣》後，在新戲《死屍死時四十四》再扮演父子，兩人今次收起搞笑形象，演繹勢成水火、互當透明，對他們來說一樣無問題。Ronald大讚Edan在節奏控制上拿揑準確；Edan表示已當Ronald是老竇，所以拍攝時沒顧忌。現實中，Ronald表示既是嚴父又是慈父，注重與子女溝通，大家無所不談；Edan認為屋企人無論點鬧交都好，最後都是無事。

記者：陳釗

攝影：劉永銳

Ronald認為今次與Edan合作最不同之處，就是說話時不能望對方，而且他講一句，Edan就會窒番一句，其實是好玩的，當做到他們想要的效果很有滿足感。Edan笑言劇本寫他要窒Ronald，故一點都不緊張，而且合作過《闔家辣》，已當對方是老竇，所以不用顧忌，反而會提出意見。問到會否為代入不和情緒，在片場刻意不交流？兩人聞言一齊笑騎騎，異口同聲說：「完全不會！roll機前還在笑。」Edan爆Ronald排戲時還搞爛gag，但一拍攝就會進入情緒。Ronald亦表示對比《闔家辣》，今次合作從Edan身上發現多一個優點，就是節奏，無論講說話、動作及走位都做得很好，「例如我們拍些不望對方的鏡頭，其實大家就在旁邊，很易會望到，但Edan都無問題，走位準確」。Edan稱可能與Ronald夾，所以有默契。

Edan小時寫字條向父母道歉

問到現實生活中可曾與家人「吵大鑊」？Edan坦言一定有，因在屋企人面前，最易將自己最真實的情緒爆發出來，「始終年輕人跟上一輩怎樣都會有點代溝或觀念不同，有時可能大家想法不一致，當語氣不好時，就會愈傾愈嬲，之後就演變成鬧交。（如何收科？）小時候會寫上『對唔住』的字條，攝在父母房間門隙；到長大後，可能隔一兩日，大家就當無事發生，屋企人的魔力就是無論點鬧交都好，最後都無事」。Ronald笑指年少氣盛時，小小事都跟屋企人爭論，例如朋友可以玩到夜晚11點半回家，他就要10點走人，遲返屋企就鬧交了。到現在做了爸爸，明白要從小訓練子女守紀律，「例如現在要返學，他們晚上9點半就要睡覺，就算不睡覺都要上牀熄燈，我知他們不喜歡，但起碼讓他們知道要有紀律」。

Ronald自認嚴父也是慈父

問到平日與一對子女的相處？Ronald表示大家無所不談，「我小時候，爸爸工作很忙，所以父子很少傾偈，到了自己當爸爸，就特別注重跟小朋友傾偈，了解他們的想法」。Ronald自認既是嚴父也是慈父，在禮貌和責任上會管得較嚴，不過玩起來可以很癲，「以前我屋企是不准跳牀的，現在我會趁老婆不在，跟子女在牀上『打交』5分鐘。（子女有否遺傳幽默感？）沒有，他們對音樂較有興趣，但很喜歡聽笑話」。

新戲《死屍死時四十四》談到供樓問題，問Edan可有計劃像隊友姜濤般置業？他表示目前有地方住，所以暫未有這想法，而且樓價實在太貴，「我都有想過搬屋，希望全家人搬去大一點的地方，但買樓的話真是天文數字，你問我就寧願租囉」。他稱與其把所有錢放在層樓上，倒不如將錢拿來投資，說不定投資賺到的錢可以cover租樓的錢。問Ronald是否已為子女準備好，將來不用為樓愁？他說：「不是的，想要樓就自己買。（可覺得這代小朋友辛苦？）視乎他們需要什麼，如果是想買樓，我可幫他們set個理財plan，其實現在已這樣做，他們做家務，我會有獎賞，無手尾就扣錢。」

天生好酒量 未試過飲到斷片

Edan戲中有幕借酒澆愁，他稱是較難演的一場戲，因講述他醉酒後講一大段對白，為貼近狀態，事前特意叫劇組為他買來一支威士忌，但飲了兩杯都是無料到。是否千杯不醉？他笑言：「我酒量不差的，未試過飲到斷片或不省人事，連嘔都沒試過，但平時不會特別多飲，酒量可能是天生的。」Ronald表示成為爸爸後少了飲酒，通常慶功或生日宴才飲一兩杯，就連朋友都被他拒絕到不再約飲酒。Edan大讚Ronald很顧家，經常把仔女掛在嘴邊。

鄭中基/服裝：LUDDITE

化妝：Mon @monchun_mua

髮型：Horace Tse @admixhairstyling

呂爵安/服裝：Givenchy、BOTH

化妝：Giann、Kennis@Annie G. Chan Makeup Centre

髮型：Man Chan @CHIC Private I salon

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