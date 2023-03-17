【開箱】《路德探長：落日之殤》 逃獄神探大戰變態殺手

【明報專訊】英國BBC警匪劇《路德探長》（Luther）自2010年播出至今已有5季，影評網站「爛番茄」平均分高達88%，其中第2季更獲得100%滿分。影視串流平台Netflix電影《路德探長：落日之殤》（Luther: The Fallen Sun）正是該劇的延伸，台前幕後原班人馬上陣，仍然由占美佩恩（Jamie Payne）執導，《雷神奇俠3》艾迪斯艾巴（Idris Elba）繼續扮演倫敦總探長約翰路德。新片剛於本月上架，爛番茄得分急跌至68%，到底所為何事？

探長落難坐監受辱

現年50歲的艾迪斯艾巴，曾經憑《路德探長》贏得金球獎視帝，演技毋庸置疑，新片《路德探長：落日之殤》表現仍然賣力，不少動作場面親身上陣，遺憾的是劇情單薄且多犯駁，爛番茄得分暴跌並非無因。故事由清潔工人卡倫接到神秘人來電說起，對方威脅他在15分鐘內趕赴指定地點，否則便把某些照片公諸於世。卡倫赴約途中目擊車禍，於是報警求助，結果墮入陷阱，從此人間蒸發。路德總探長接手調查，卻惹來《蝙蝠俠》安迪瑟克斯（Andy Serkis）扮演連環殺手大衛羅比不滿，於是設計把路德送入監獄，令他受盡凌辱。

其後卡倫母親接到疑似失蹤兒子來電，於是聽從對方指示，抵達神秘大宅。同一時間，其他失蹤者的家屬亦接到電話，抵埗後才發現8名失蹤者的屍體被懸掛屋內，此時大衛現身，放火焚燒大宅，不單令死者屍骨無存，更令遺屬受到二次傷害，手段變態令人髮指。

《世紀天才：靈魂歌后》辛菲亞艾利和（Cynthia Erivo）飾演芮恩總探長，她跟路德曾經共事，卻對後者以非常手段破案的做法嗤之以鼻，因此當路德在獄中收到大衛的挑釁信息，於是致電通知芮恩，提醒她要小心應對，結果當然不得要領，反遭她冷言譏諷。路德為了阻止兇徒繼續犯案，決定冒險逃獄，誓要親手把壞人繩之於法。

場面壯觀劇情犯駁

路德透過大衛遺下線索，找到其他「共犯」，得悉兇徒善於利用他人弱點，例如不欲公諸於世的秘密，藉此要脅受害人變成施暴者，協助大衛犯案。另一方面，芮恩為了追捕逃獄的路德，於是向他的前上司兼退休警官馬丁求助，希望對方提供線索，早日把路德和大衛緝拿歸案。

全片的高潮就是大衛精心炮製的網上直播節目《血腥碉堡》，心理變態的他從歐美各地綁架大批少女作「表演嘉賓」，並由網民投票決定誰先受死？怎樣死法？始料不及的是，路德和芮恩願意合作，潛入直播現場，打擾大衛計劃，唯有臨時改變節目程序，先以芮恩女兒作人質，強迫路德與芮恩互相殘殺，究竟誰能笑到最後？

相比劇集，電影製作費應該增加不少，令到部分場面更壯觀也更震撼，例如火燒屍體、路德逃獄、冰湖藏屍等過程都令人印象深刻，但亦僅此而已，皆因本片劇情甚多犯駁，扣減不少分數，例如安迪瑟克斯扮演變態殺手大衛的犯案手法，何止無法無天，簡直出神入化，離奇程度媲美魔術電影《非常盜》；相比荷李活高舉女權主義旗幟，英國BBC反其道而行，把片中女角如卡倫母親科琳和芮恩總探長等，刻意塑造成愚蠢、固執和不可理喻之徒，行徑令人失笑且摸不着頭腦。

電影故事獨立成篇

《路德探長：落日之殤》的最大賣點，只有艾迪斯艾巴和安迪瑟克斯的演技大鬥法。前者扮演同一角色已13年，可謂工多藝熟；安迪是英國影壇的「變色龍」，由《魔戒》三部曲扮演咕嚕、《猿人爭霸戰》系列化身黑猩猩凱撒，到《蝙蝠俠》飾演管家阿福，他都駕馭自如，新片扮演變態殺手當然難不到倒他。

本片另一優點是獨立成篇，就算從未看過劇集，亦不影響電影觀感，導演在處理角色性格和關係上應記一功，例如觀眾不知路德與馬丁之間的深厚情誼，但透過二人簡單對答，仍能體會他倆的互信基礎。跟大部分Netflix電影一樣，《路德探長：落日之殤》採取開放式結局，明顯是為開拍電影續集或者第6季劇集埋下伏線，從本片上架首周即錄得6592萬觀看時數、迅即登上Netflix全球英語電影收視冠軍的熱烈反應推斷，添食並非不可能。