指演員零片酬拍戲不健康 張艾嘉反對影圈「拍膊頭文化」

【明報專訊】張艾嘉與新演員周漢寧主演電影《燈火闌珊》，貴為金像及金馬影后的張艾嘉今次不計片酬，以行動支持新導演，但她不贊成影圈的「拍膊頭文化」，認為是不健康現象，付出多少就應該收回相應報酬。她又自爆曾推掉不少賀歲片邀請，笑言與錢過不去。至於片中飾演她徒弟的周漢寧，除把握機會偷師，還趁機向張艾嘉「示愛」，形容對方是他心中的「Super Woman」。

近年不少演員為支持新導演，不收酬勞參與拍攝。之前有毛舜筠被《過時．過節》劇本打動，零片酬演出；還有鄭秀文（Sammi）同樣因喜歡劇本，以及體會幕後團隊的年輕魄力，不收酬勞拍《流水落花》。

拍《燈火闌珊》支持新導演

張艾嘉（張姐）表示接拍《燈火闌珊》，除了是霓虹燈題材吸引外，另一原因是支持新導演，她喜歡跟新導演合作，「我演齡長，好需要新鮮元素刺激，就算再演媽媽或老婆角色，都可以有新思維」。她稱只要是好劇本，也可以不計片酬，但並不贊成「拍膊頭文化」，「如果偶然一次半次，大家舒服，我可以接受，但不能每次都這樣，人力不應該是免費的，付出多少就應該收回相應的報酬，這才是健康的現象，不能經常以no budget為理由」。

《燈火闌珊》是導演曾憲寧首部劇情片，製作費有限，張姐表示因片中重現很多昔日景物，故製作成本也不便宜，需要很多錢，電影發展局的人來探班，她都問對方可否多給少少錢，「開戲最少都要800萬，因為拍攝成本愈來愈貴。但大家為什麼願意被拍膊頭呢？就是希望文藝片繼續存在，有電影才能培育出演員和一班幕後」。

推賀歲片 自嘲跟錢過不去

張姐稱自己執導的電影亦盡量不「拍膊頭」，不過之前與Sammi拍攝《世間有她》，都有少少拍膊頭，她笑說：「雖然我是導演之一，但不是我拍膊頭，電影在疫情期間拍攝並不容易，加上只佔三分一戲分，我想Sammi都應該很想跟我合作。」張姐表示在意的並非片酬，因她拍戲不是為掙錢，取得自己應分的酬勞便可以，也不會跟別人比較。她現時接戲首重劇本好，「以前有不少大導演找我拍所謂的賀歲片，都被我推掉，我好像跟錢有點過不去」。對於現時觀眾看戲方式有所改變，張姐稱都有看Netflix，但覺得電視和電影是不同的，前者入屋，後者要出去的，電影世界大很多，所以她在寫劇本時也不斷反思，尋找新思維、新想法。

周漢寧表示難得跟影后合作，且有不少對手戲，當然把握機會偷師，就算沒他的戲分，都會留在片場觀摩張姐演戲，「今次難得有機會跟張姐傾偈，我不斷問張姐執導電影的事情」。張姐笑說：「即是以前沒看我的戲，現在補做功課啦！」問周漢寧伙張姐演戲可有膽怯？他稱初時有點緊張，不過張姐非常友善，一次也沒鬧過他。張姐解釋從來不鬧人，除非對方沒做好功課，「一個演員有無做功課是知道的，周漢寧很乖，我也時常叫他放鬆點去演」。

周漢寧封張姐「Super Woman」

周漢寧還親手做了個心形裏面有「S」字的霓虹燈，送給張姐「示愛」，他稱心形代表對張姐的愛，「S」代表張姐的英文名Sylvia第一個字母，以及覺得對方是「Super Woman」。逗得張姐非常開心，笑言還以為對方得個「講」字。

談到片中另一男拍檔，飾演她老公的任達華，張姐稱對上一次合作拍戲已是多年前的《夜驚魂》，當時任達華剛從電視圈跳出來，「知他演出《燈火闌珊》很開心，雖然大家在片場沒有聊太多就拍攝，但對他十分信任」。

周漢寧/化妝：Chris Lam

髮型：Anthony Wong

場地：Studio Meta

記者、攝影：陳釗