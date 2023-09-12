強尼見證成長 籲毋須跟MIRROR隊友比較 陳瑞輝蓄勢待發 接受全裸演出

【明報專訊】MIRROR成員陳瑞輝（Frankie）是12子之中起步最遲一個，最近工作愈來愈多，之前參與ViuTV兩綜藝節目《MIRROR+》和《幫手預埋我》；首次演出的音樂劇《大象的告別式》周五（15日）假西九戲曲中心公演。Frankie表示做音樂劇要表達某些事情才唱歌跳舞，跟平時唱歌表演不同，經過數星期排練，已克服不安，找到演出方法。當年《全民造星》睇好Frankie的強尼，大讚對方思想正面，雖比其他隊員起步慢，但只要在合適機會好好把握，定能闖出自己的一片天。Frankie表示若劇情需要可接受全裸演出，強尼則自嘲肯裸露觀眾也未必想睇。

記者：柯美

強尼覺得做音樂劇和舞台劇是另一種樂趣，「我是主持，Frankie是歌手，大家都想做平時沒做過的事情。我去年做過一齣音樂劇《二人餐》，覺得好好玩。每次做新劇，在不同場地和不同拍檔合作，都是寶貴的經驗，對我演戲好有幫助。舞台劇重覆練習，思考過程較長，可以試到適合為止，拍劇不容許，但有了這些經驗，將來再拍劇，若場戲只得兩次演出機會，因袋裏已多了一個演出方法，相信也能應付」。

Frankie和強尼在劇中有男男微妙感情線，Frankie表示攬攬會有，半裸、全裸和嘴咀則欠奉，「最大尺度是強尼擒上我身體游走，不尷尬，劇情好合理，不會令觀眾睇得不舒服」。強尼亦表示不尷尬，他讀男校和踢波，與同性朋友都會攬吓或身體接觸，「場戲好小兒科，不會不舒服」。問他們會否接受全裸演出？強尼說：「我尺度可以很大，但沒條件，我肯裸露都要有觀眾想睇。」Frankie表示之前在演唱會試過半裸，全裸就要睇劇本，劇情需要，形象健康都可以接受。

強尼獲太太信任 婚姻生活不枯燥

音樂劇講述一段千絲萬縷的三角關係，Frankie和強尼在現實生活中未試過，強尼說：「我很專一，與太太結婚20多年，兒子今年已11歲，婚姻生活並不枯燥。」思想出軌也沒有？他說：「講沒有就太假了，腦是全身最神奇的器官，控制不到。」說到夫妻相處之道，強尼表示沒有特別相處方式，做這行工作時間不穩定，又見到那麼多靚女，太太的信任很重要。

Frankie跟強尼同樣專一，與舞蹈員女友Hei拍拖13年，可惜去年分手收場，「現在的愛情觀有點改變，其實生活模式隨着入行而轉變，生活步伐和平時需要都不同了，所以愛情觀也要重新審視」。現在有什麼要求？Frankie說：「信任和支持，我理想的畫面是辛勞了一整天，回到家驚喜有嘢食，很簡單，但已覺得浪漫。」

Frankie自我增值靜待機遇

Frankie承認最近多了工作機會，令他信心大增，「這些機會來得正好，之前來都未必能放膽去做」。見到其他隊友那麼多工作，會否不開心？他說：「都是時機問題，現在是合適時機，以前未必懂handle，正如強尼話今次在那麼大的西九戲曲中心大劇院演出好驚，我都好驚，好彩之前有其他演出機會墊底，慢慢行過來到現在，覺得自己已ready，可以一試。我之前都有增值自己，去學戲和向演員朋友請教。」

當年《全民造星》睇好Frankie的強尼，問他有否替Frankie被指「下弦」及上位太慢不值？強尼說：「MIRROR是12名成員，圈中其實有很多人，我覺得Frankie毋須和11名成員比較，每個人的際遇和性格都不同，有些人機會很早降臨，有些人可能60歲先有機會，我認同Frankie講，有些東西在合適的時候就會出現，最重要是好好把握。」有否開解Frankie？強尼表示沒有，他和Frankie在ViuTV都是同步。Frankie稱不需要他人安慰，其思想很正面，不覺得「下弦」是貶意。未來他想多拍電影，之前拍《12怪盜》有不少動作場面，拍上癮。

陳瑞輝/髮型：Seiko Sin

化裝：Cori Wong

造型：Anthony Tong