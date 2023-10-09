【娛樂場】台劇《有生之年》 打動人心金句爆紅

【明報專訊】林心如擔任製作人，金鐘視帝吳慷仁主演台劇《有生之年》上月中開播以來，引起很多觀眾關注，並登上Netflix台灣地區的節目榜首，令多周冠軍《One Piece》（海賊王）真人版讓位，有網民幽默說：「『有生之年』終於出現戰勝『海賊王』的男人。」有指《有生之年》是近年少數非懸疑類台劇能在Netflix脫穎而出。

《有生之年》由導演許肇任與林心如聯手打造，演員包括吳慷仁、張榕容、鄭元暢、林哲熹、楊貴媚、喜翔、孫可芳、方志友和謝展榮等。故事圍繞吳慷仁、鄭元暢與林哲熹3兄弟和父母喜翔、楊貴媚間的親情，以他們飾演的高家為核心，高正隆（喜翔飾）與太太陳麗英（楊貴媚飾）靠經營早餐店將3子養大。長子高嘉岳（吳慷仁飾）注重「帥氣」，即使面對生活低谷，也不忘保持風度；二子高嘉揚（鄭元暢飾）追求完美、孝順的好兒子，與太太莊秀綾（方志友飾）育有兒子高丞佑（謝展榮飾）；三子高嘉凱（林哲熹飾）個性直率，有點驕傲的年輕人。

吳慷仁親筆為角色寫遺書

男主角吳慷仁演的高嘉岳經營飲食生意失敗，被女友出軌背叛，成雙失中年。離家多年的他準備結束生命前，回家跟家人道別。沒想到兩弟弟和父母，活得不似他預期，從而重新思考人生。審視過程中，吳慷仁體悟出不少道理，成為點醒他人的燈塔。網民列出劇中不少金句，包括：「我們之間最大的問題，就是你一直不覺得自己有問題」、「我們以為的失去，往往只是一段去蕪存菁的過程」、「這個世界上少了我們任何一個也不會停止轉動」、「有時候你覺得困難，就是自己在嚇自己」、「你有感覺到我的心跳嗎，我也有感覺到你的，因為我們都活着」。

視帝吳慷仁演技毋庸置疑，他直認劇中不羈遊子高嘉岳跟自己年輕時甚似，「我們部分成長背景是相似的，我未滿15歲就開始打工，也放棄上大學，只想證明自己能夠獨立生活。長大後我慢慢放下，和自己也和媽媽和解了」。談到劇中角色寫給家人道別的遺書，內容說到，「有生之年，能夠長這麼大算不錯了，但真的好想好好談場戀愛」。是吳慷仁將劇本消化後，在詮釋角色的氛圍下親筆寫的書信，引起許多共鳴。

錯綜複雜多角關係引人發笑

劇中還有很多有趣劇情獲觀眾喜愛，其中吳慷仁代替侄仔謝展榮見網友的一段成為收視高點；還有吳慷仁與前女友姚以緹、情敵郭晉東與剛認識的網友孫可芳在殯儀館「巧遇」，剪不斷理還亂的多角關係，有不少笑點。至於飾演高家早餐店老闆娘的楊貴媚，因看不過眼老公喜翔與護理師朱芷瑩糾纏，拋下早餐店去旅行，在遊覽車上自我介紹時強調「我不是高太太，我姓陳，是陳小姐」。這句台詞深入不少觀眾心，楊貴媚表示曾有熱情觀眾對着她說：「她不是高媽媽，是陳小姐啦！」

鄭元暢當年在台劇《惡作劇之吻》系列飾演江直樹，迷倒不少粉絲，在《有生之年》飾演高嘉揚亦相當討好。他說《有生之年》如同寫情書給家人般的劇集，有歡笑、生氣、悲傷、溫暖和愛，還有讓人哭笑不得，希望大家欣賞時一起會心一笑。《有生之年》「黃Viu煲劇平台」已上架。