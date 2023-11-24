【娛樂場】《大馬女神Miko遊澳門》 「翻版林明禎」黃潔琪以男友視角冧觀眾

【明報專訊】有「翻版林明禎」之稱的新一代大馬女神黃潔琪（Miko）來港發展，早前推出的寫真集獲不少粉絲支持，被讚甜美可愛又好身材，工作機會不斷。她早前為HOY TV到澳門拍旅遊節目《大馬女神Miko遊澳門》本周播出，共10集，以甜蜜男友視角帶觀眾穿梭澳門大街小巷，包括香港人熟悉的熱門景點，以及鮮為人知的葡國風情特色地方，多角度認識澳門，讓人期待。

廣東話進步神速

Miko不時客串網上短片，首次擔正主持電視節目，最大挑戰全程以廣東話介紹各個景點的歷史文化背景，「今次係我人生中第一次全程用廣東話主持節目，好緊張、好開心、好興奮」。Miko透露拍節目時在澳門生活約半個月，「廣東話應該進步神速」。有不少網民看過節目都認同，讚她的廣東話的確有好大進步。

提供秘景小貼士

節目開首Miko在碼頭等候，與觀眾一起出發坐船過大海，到達酒店後一起計劃行程，一開始已滿有拍拖感。Miko節目內介紹大量葡國文化，包括遊覽板樟堂巷品嘗正宗葡國菜，試飲櫻桃利口酒、朱古力酒，講解美酒背後歷史典故；又體驗穿美麗葡國服即場學跳葡國土風舞。行程還有到經典熱門打卡位大三巴，Miko給大家貼士，除經樓梯前往最高點，還可以經大炮台穿過澳門博物館以電梯上去，別有一番風味。

Miko每集都以不同造型現身，粉絲可大飽眼福，除葡國服外，Miko其中一集穿上婚紗在東望洋燈塔、主教山小堂拍寫真。另外又到水上樂園試玩室內恆溫設施，即使天氣轉涼都無阻Miko以泳衣上陣，玩盡刺激遊戲。

空中漫步又喊又笑

最驚險行程要數澳門地標「旅遊塔」，極度畏高的Miko未有試玩笨豬跳，但鼓起勇氣嘗試空中漫步，行出旅遊塔時更向天大叫「我勇敢」為自己打氣，但行到一半已驚到爆喊，又叮囑攝影師「唔好影到我咁肉酸」，幸好行完一圈，欣賞高空美景後，Miko笑住回程，又喊又笑，認真可愛。

HOY TV《大馬女神Miko遊澳門》

逢周一至五晚8時半 77台播映