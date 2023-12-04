【娛樂場】《解風大阪》 杜如風「爆肚」化身金句王

【明報專訊】杜如風有「日本旅遊達人」之稱，2007年主持首個旅遊節目《流行東京》，先後製作兩輯於無綫生活台播映。由於獨特的主持風格，提供的日本旅遊資訊又大受歡迎，杜如風備受注目，之後為Now TV主持旅遊節目《風行全世界》系列，走出日本帶觀眾游走世界各地。杜如風不單做主持，還身兼製作人，拍攝節目後給電視台播映，後來跟無綫合作的的節目被安排在翡翠台播出，接觸觀眾層面更廣。

合併前最後一個節目

疫情期間杜如風拍攝的旅遊節目暫停，至2023年年初的《解風東京》在無綫J2台播映，以及今晚播出的《解風大阪》，這是她在J2最後一個節目，因J2將在2024年1月跟「財經體育資訊台」合併成為新頻道「TVB+」。

創同類節目最高收視

今年初播出的《解風東京》曾收視5.9點，成J2開播以來同類節目最高收視。繼東京後，杜如風轉戰關西，主持15集《解風大阪》，介紹當地最新最潮食玩買玩意。主持風格獨特的杜如風不時在節目爆金句，介紹90分鐘黑毛和牛壽喜燒放題時說：「個個都食和牛，唔通個個都想食和牛咩？」今輯她化身金句王，買帽時臨時爆肚「兩個角仔，戴嚟睇睇」，扮花魁時嬌媚說：「我唔係石塘嘴如花，我係大阪嘅如風。」去河邊chill飲藍色特飲時又爆「藍色多瑙河，鹹濕多老婆」、「妹妹坐船頭，哥哥岸上走」，發揮無限創意。

挑戰任務現失敗現惡相

杜如風出名喜歡食海膽，其中一集原本豪歎9款不同日本產地海膽，攝製隊嫌她在熒幕前食得滋味說好味平淡，臨時加插念急口令環節，假如她未能在限定時間內完成，扣一份海膽。杜如風初試失敗在鏡頭前忍不住現惡相，最後「半賣半送」下完成任務，她隨即回復招積本色，「一路開工一路食好嘢，你哋係咪好恨我呢份職業呢」。

身為「購物狂」的杜如風當然要帶大家血拼一番，今次她逛中古店「自肥」，看到絕版LV掛衫袋只售2640港元已「心心眼」，然後又睇中名牌手袋，還有皮褸，可惜不合身，她穿上後扣不上鈕。至於住宿，她特別推介心齋橋附近的Mimaru Apartment Hotel，特點是台灣天團「五月天」曾入住，和式風格的榻榻米房間面積，可容納5套日式被褥，可以5人入住，收費3.5萬日圓（約1860港元），每人不用400元，十分超值。

《解風大阪》

今日（4日）起（逢周一至五）

晚上10時30分 J2（82台）播映