【開箱】《V世代》 超級英雄難做 掌異能變殺親武器

【明報專訊】反超級英雄劇《黑袍糾察隊》叫好叫座，已一連播出3季，明年上架的第4季，預告片剛於本月初公開；《黑》劇外傳《V世代》（Gen V）上月在影視串流平台Prime Video播出了第8集結局，跟《黑》劇一樣大獲好評，在爛番茄評論網站逾百篇文章中獲得平均97%好評。被指跟《黑》劇同樣顛覆類型框架，而且未播畢已宣布開拍第2季。

《黑袍糾察隊》顛覆超英類型

《V世代》以Marie為主角，她有把血液化成武器的能耐，入讀專門培育年輕超級英雄打擊罪惡的高多金大學，並跟能縮小身體的Emma同房；又認識了擁控制磁力的Andre、外號「金童」有控火之力的Luke、可瞬間轉換性別的Jordan，以及可操控人思想兼是Luke女友的Cate。Marie無意中撞破名教授Brink與Luke衝突，Brink更死去，Luke企圖殺害Marie，幸被Jordan與Andre阻止。當Luke冷靜下來沒多久，即利用控火超能力自盡。

DC與Marvel漫畫改編的超級英雄電影及劇集所定下的標準，一連3季的《黑袍糾察隊》完全顛覆過來，或者這正是後者大受歡迎的原因。《黑》劇的「護國超人」表面道貌岸然，其實是偽君子，甚至有反社會人格；「潛水王」好色，甫出場已性騷擾新來的超人類「星光」；「膏鐵俠」用藥成癮等。本應維持正義的超級英雄，實際非常腐敗，不時製造人命傷亡；而且在大企業包裝（或包庇）下，掩飾罪行。所謂「黑袍糾察隊」，其實都跟這群超級英雄有血海深仇，正因法律無法為他們討回公道，媒體又遭企業及超級英雄操控，迫使一群平凡人組成復仇者聯盟，與超級英雄集團對抗。作為外傳，《V世代》可說是深化《黑》劇很多觀點的青春校園版，而且第1集已安排「金童」Luke自盡，留下懸念。他本是校內精英，畢業後很大機會加盟一衆超級英雄所隸屬的沃特國際企業。

院長播毒欲剷除異能者

阿諾舒華辛力加（Arnold Schwarzenegger）兒子兼《小說家殺妻案》男星柏德烈（Patrick Schwarzenegger）扮演的「金童」Luke，為何突然會殺Brink？後來劇情揭露Luke得悉擁有神力且刀槍不入的胞弟Sam被困名為Woods的設施，受到監視及研究，Andre和Marie等人知悉後，派了能縮小身體的Emma潛入Woods救Sam。劇中又指出這群超級英雄學生一點也不好過，像Emma並非隨意可縮小身體，而是每次要扣喉狂嘔才能成事，過程相當痛苦。Marie能把血液化成武器，但在操控自如的學習過程之外，也帶來不能磨滅的傷痛。她正是初次來潮時發現有此超能力，並意外殺死父母，跟胞妹Annabeth從此淪為孤兒，並一直心存愧疚，希望修補與Annabeth的關係。劇集尾聲揭發大學院長Shetty暗中研發病毒，目的是要剷除所有超異能者，原來她的家人在空難中逝世，全因護國超人而起。

不少《黑袍糾察隊》的人物出現在《V世代》，除了護國超人，還有副總統紐曼（Victoria Neuman）、出現在Cate童年幻想中的阿兵哥（Soldier Boyfriend）等。劇終前Marie、Jordan、Emma和Andre在校園暴亂後醒來，發現自己身處被封鎖了的醫院房間，至於沃特企業則把騷亂歸咎於他們，而Sam和Cate被捧為守護大學的使者。結尾「彩蛋」則是「黑袍糾察隊」的Billy出現，調查當日囚禁Sam的地方。相信《V世代》下一季，將有更多《黑》劇角色會出現。