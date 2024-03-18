睇網民惡搞片笑到喊 「龍九」陳法蓉讚LOONG 9團名夠潮

【明報專訊】《慧妍雅集42周年慈善晚會2024》前晚舉行，歷屆港姐盛裝出席，朱玲玲、趙雅芝與鄭文雅打扮高貴優雅現身，艷光四射。陳法蓉近日成熱話人物，因當年參演電影《賭俠》飾演「龍九」一角，被指與《亞洲超星團》男團LOONG 9團名相似，被網民取笑。她笑言看到網民的惡搞片笑到流淚，覺得Loong字好潮，現在無人講Dragon Year，會講Loong Year。

記者：柯美

攝影：鍾偉茵

慧妍雅集主席李潔瑩與老公黎諾懿、朱玲玲、趙雅芝、鄭文雅、向海嵐、王愛倫、陳法蓉、劉倩婷、翁嘉穗、李美珊、岑杏賢、莊思明、梁凱晴、陳楨怡、唐麗球、楊思琦和張名雅等前晚出席慈善晚會。

無綫選秀節目《亞洲超星團》選出9名練習生組男團LOONG 9，團名發音被網民取笑成熱話，令人想起陳法蓉在電影《賭俠》中的角色「龍九」。陳法蓉前晚被問及此事，她稱之前電視重播《賭俠》，大家才會想起「龍九」，所以當晚宣布團名時，她不知大家會聯想到「龍九」。

覺得LOONG 9團名如何？陳法蓉說：「其實個Loong字好潮，現在冇人講Dragon Year，講Loong Year，志偉哥（曾志偉）話9個人，所以叫『龍九』，幾特別呀。我覺得網民好有創意，做很多片，笑到我流眼淚，我又不介意，還分享給朋友睇，包括洪欣，因為她兒子張鎬濂話不知我演過此角色，他們都話幾搞笑。」

因張鎬濂拒任《超星團》評判

陳法蓉透露無綫曾邀請她擔任其中一集評判，但礙於好姊妹兒子張鎬濂是參賽者，若勝出怕被指不公平而婉拒。談到張鎬濂落敗，她認為參加比賽都想贏，叫對方最重要享受過程，從中得到很多經驗，總製作人韓星Rain（鄭智薰）都讚過他幾次。

問到正牌「龍九」會否再拍戲？陳法蓉透露正與無綫斟洽拍新劇，由鍾澍佳監製。是否《新聞女王2》？她說剛開始傾，未講得是哪部戲，「我有睇《新聞女王》和《破毒強人》，都很好看」。她談到去年憑劇集《一舞傾城》提名視后，笑言已一把年紀，可能是最後一次提名，所以當知道入圍，開心到「掃街」吃東西。

莊思明盼今年嫁楊明

莊思明穿bra top露腰性感晚裝現身，表示為著這襲晚裝，10日前開始節食兼跑步，並稱有給男友楊明過目，對方說套衫又靚又特別。她剛在橫店拍完新劇，會重返《愛‧回家之開心速遞》劇組，會否跟同劇的楊明有對手戲？她說好似有同場，但無關係，只在同一空間出現。問到是否刻意被分開？她覺得跟男友一起拍劇沒問題，笑稱是公司安排，表示二人在第一輯《愛．回家》時有同場，當時才開始熟，「他當時經常約我食飯，很有誠意，《愛．回家》都可說是我們的定情劇」。

談到何時與楊明結婚，莊思明表示年年都說盡快，答到好厭，真的希望盡快，但今年只剩9個月，未知能否趕及，「我見身邊朋友籌備婚禮搞好耐，我和楊明都喜歡熱鬧，始終人生大事，想所有親友都能出席，所以要多些時間籌備。其實都籌備了8年，所以一定會好完美，相信我」。

周吉佩太太無意幕前演出

周吉佩擔任表演嘉賓，與曾參選港姐的太太黃彥欣出席，黃彥欣說是陪老公，她不是慧妍雅集會員，同屆港姐好友李潔瑩有邀請她幫忙慧妍的工作，有需要樂意出一分力。她無意再在幕前演出，周吉佩解釋太太要照顧子女，又要幫他打理音樂學校，並透露《中年好聲音》兩季參賽者稍後去澳門拍節目，又希望再拍旅遊節目，自言捱得，可以去嚴峻地方體驗。

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