【開箱】《第一凶兆》「驚」典前傳 噩夢留伏筆

【明報專訊】《第一凶兆》（The First Omen）上周五在美國上映，票房不及《一百萬零一夜》男星狄夫柏圖（Dev Patel）首次自編自導自演的《Monkey Man》，而且兩片相差百萬美元，可謂不少，尤其《第》片背負近半世紀經典恐怖片《凶兆》前傳之名，更令觀衆滿懷期望。在爛番茄網站綜合118篇評論文章得出77%，算是不錯，但觀衆好感度只有64%，美國票房正如實反映了市場反應。

《凶兆》連拍4集又重拍

《第一凶兆》講述美國年輕見習修女Margaret被派往羅馬孤兒院工作，卻遇上一股黑暗勢力，令她對自己的信仰產生懷疑，並捲入惡魔轉世的秘密。此片聲稱尋找「凶兆」起源，追溯魔鬼降世的起點和因由，到底敵基督的撒旦之子Damien從何而來，他的母親是什麽人？因此不得不提1976年上映的《凶兆》（The Omen），這部由《金枝玉葉》格力哥利柏（Gregory Peck）主演、《轟天炮》及《超人》系列李察當納（Richard Donner）執導的恐怖片，早被奉為經典，其後5年內推出了《凶兆續集》（Damien: Omen II） 、《凶兆三集》（The Final Conflict），分別講述魔鬼之子Damien的童年、少年和成年階段。另外還有1991年上映的電視電影《凶兆完結篇：末日撒旦》（Omen IV: The Awakening），敵基督主角改為年輕女孩。2006年，選在《凶兆》30周年上映重拍的同名新版，由《魔間煞星》尊摩亞（John Moore）執導，故事基本上跟1976年原版一模一樣，格力哥利柏的美國駐英大使角色，改由利夫舒華伯（Liev Schreiber）主演，全球票房收近1.2億美元，成績算不錯。

曾被裁定NC-17後推翻

《第一凶兆》並非重拍，也不是續集，反其道從撒旦之子Damien出生前講起；《洛杉磯時報》攝影記者出身的阿卡莎史提芬遜（Arkasha Stevenson）擔任導演，她拍過Netflix劇集《櫻桃新滋味》，執導電影卻屬首次。飾演見習修女Margaret的《權力遊戲》妮爾泰嘉菲（Nell Tiger Free），真正為人所認識，是透過Apple TV+劇集《靈異女僕》（Servant），劇中扮演來歷不明保母並有超自然力量，表現出色，大概也是此片選她主演的原因。此片攝影不俗，像隨同Margaret經歷連場噩夢；或者沒看過《凶兆》系列比較容易接受《第一凶兆》，若看過1976年原版，對《第》片會更加挑剔。

《第一凶兆》有兩場分娩戲，其中一場拍得特別血腥，據悉一度被美國電影協會裁定為NC-17，即17歲及以下不能入場觀看；《第》片監製為此據理力爭，就評級來回當局5次，最後獲准以R級上映（17歲以下需家長或成年監護人陪同入場）。不過恐怖電影是否足以驚嚇觀衆，不止靠血腥或忽然出現鬼樣嚇人，原裝《凶兆》營造氣氛一流，並把預言與異象合流，讓主角和觀衆入信敵基督降世。

《凶兆》戲劇元素成功，安排男主角Robert是美國外交官，先是駐羅馬大使，而且是愛妻號，不忍兒子夭折讓太太傷心，所以接受院牧神父的建議，接收一名難產媽媽的孩子，亦即撒旦之子Damien。5年後他仕途更上一層樓，調職倫敦，異象開始出現，包括一隻十分凶猛的洛威拿犬出現家中，保母在Damien的5歲生日派對上當衆自縊，來歷不明的新保母忽然出現，還有Damien讓動物園的動物也懼怕，以及堅拒步入教堂。Brennan神父警告Robert，Damien是撒旦之子，不會讓他再次懷孕妻子的孩子出生。本不相信的Robert，隨着太太因為Damien駕駛三輪單車撞倒墜下導致流產，加上攝影師Keith向他指出自殺保母及Brennan神父慘死時照片出現的異象，他決定返回羅馬找尋真相。《凶兆》另一成功在於選角，雖說Damien是撒旦之子，偏偏由非常天真可愛的男童扮演，Robert把他帶到教堂準備了結時閃過一絲猶豫，隨即掩至的警察卻立時開槍轟斃他，以為救出了男童，實際是悲劇的延續。

Brennan神父在《凶兆》慘死，在《第一凶兆》亦有出場，而且開場不久他問Harris神父關於女嬰Scianna身世後，Harris被從天而降的柱子擊中，「兇器」正呼應了他在《凶兆》的下場。Brennan在《第》片警告Margaret，撒旦之子將降臨人間，也跟其在《凶兆》警告Robert一樣。另外，修女自焚與《凶兆》保母自縊一幕處理相近；《凶兆》中Damien母親墳墓被挖，Robert發現只有豺狼屍體，《第》片可是為此「翻案」？不過《第》片尾聲Brennan跟另一神父Gabriel及Margaret同車被撞，只有後者能走出車廂，未有交代兩名神父生死；可電影結尾，Brennan又不知何故可找到居住深山的Margaret，告訴她，Damien已被收養。電影留下伏筆，Damien還有龍鳳胎妹妹，而且尚在人間，如果要拍續集，大可在支線另行發揮。

上映日期：4月4日