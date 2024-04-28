【開箱】《馴鹿寶貝》主角親身經歷 狂迷同是天涯淪落人

【明報專訊】影視串流平台Netflix早前公布4月15至21日一周收視，本月11日上架的英國劇《馴鹿寶貝》（Baby Reindeer）登上英語節目收視榜首，在爛番茄網站的35篇評論文章亦得分97%，觀衆好感度達84%，成績不俗；由於該劇標榜改編自真人真事，雖然身兼編監演3職的男主角理察佳德（Richard Gadd）呼籲觀衆切勿找出原型人物，但還是掀起「起底」熱潮。

同情狂迷 添心理分析

《馴鹿寶貝》講述Donny自小夢想成為喜劇演員，由蘇格蘭到倫敦尋夢，成績未如理想，只能棲身酒吧當酒保，邊等待機會。女顧客Martha經常到訪，漸與Donny熟絡，怎料是噩夢開始。Martha不但瘋狂傳電郵給他，甚至滋擾Donny前女友Keeley，又偷偷參加Keeley母親Liz的烹飪班，然後登堂入室，甚至毆打Donny正在交往的跨性別女友Teri。Donny卻一直沒有舉報Martha的所作所為，有時候甚至會同情對方，直到她騷擾其父母，Donny終於忍無可忍。

扮演Donny的理察佳德（Richard Gadd），既是《馴鹿寶貝》編劇，亦兼任監製；這部只有短短7集的Netflix新劇，原是理察佳德的舞台獨腳戲。劇中不但有女狂迷Martha跟蹤和滋擾的過程，以及最後把她送入監牢情節，還把Donny在喜劇演員路上的苦苦掙扎，緊扣遭性侵的經歷、與Teri交往，以及對Martha的同情。《馴》劇到中段才提及Donny最初在酒吧演出，觀衆寥寥可數，偶然認識了電視編劇Darrien，後者最初聲稱他有才華，又給他不同建議，邀其參與創作；Darrien後來在家中誘Donny吸毒，趁其模糊不清時性侵他。此事對Donny影響深遠，羞於啓齒之餘，開始懷疑自己性取向，一度濫交，並搜尋不同性向的約會網站，因此結識了心理治療師Teri，兩人十分投契，但到親密時刻，Donny卻拒人千里。

理察佳德透過《馴鹿寶貝》告訴觀衆，唯有坦誠面對，才能放開懷抱；Donny直到告訴父母曾發生在自己身上的所有事，才能得到真正平靜。只是，Martha入獄，並非他療傷的終點。結局一集，Donny依然放不開，反複聽Martha轟炸他的錄音，因為他一直渴望知道，她緣何至此？其中一段錄音Martha沒有破口大罵，也沒有傻笑，反而提及小時候父母無時無刻不在爭吵，她只能抱緊馴鹿毛公仔，稱它是其童年唯一快樂的回憶，直至現在還保留，Martha還指Donny跟馴鹿公仔長得很相像，坐在酒吧吧枱的Donny聽到淚流滿面，酒保本來要給他帳單，看到他可憐兮兮，遂表示不收分毫，結尾這一幕，正好呼應劇集開首跟Martha初次見面，只是Donny的位置由酒保變成客人。理察佳德透過親身經歷想說，Martha精神不健全，因受過傷害，他也是過來人，所以寄予同情。理察佳德沒利用狂迷行徑製造另一齣驚慄劇，反而着重心理分析和描寫，剖析共情的來龍去脈，這已跟同類型作品不一樣。

「真Martha」自稱受害者

演出過《良辰不吉日》的理察佳德不但寫了一個不俗劇本，可能是親身經歷，又是棟篤笑藝人，所以片中的喜怒哀樂與惶恐等不同情緒，他拿揑準確。扮演Martha的謝茜嘉甘寧（Jessica Gunning）表現旗鼓相當，當動怒打Teri、瘋狂騷擾Donny，露出猙獰面目，讓人心寒，但當她徹夜在巴士站守候不願離開，Donny上前慰問，她露出茫然眼神，又會覺得此人十分可憐。

不少網民看畢此劇，從理察佳德過去演出的片段，人肉搜尋到底誰是Martha；其實理察佳德受訪時早已表明，現實中滋擾他的狂迷，芳名既非Martha，外形也跟謝茜嘉甘寧迥異，甚至沒回應狂迷到底有否入獄，只為避免泄露對方私隱，也不欲牽涉到法律問題。被起底的不止Martha，網民也在搜尋誰是Darrien，理察的朋友兼舞台劇導演尚奎利（Sean Foley）便躺着中槍，受到網民攻擊，不勝其擾，理察佳德只好透過社交媒體請求大家「手下留情」，不要再起底；大概連累親朋，也偏離了他寫此劇的原意。

據英國《鏡報》報道，一名自認是Martha原型人物的女士自稱受害者，表示自從《馴鹿寶貝》播出後，她收到死亡恐嚇，指摘《馴》劇「粗暴入侵其私隱」，不想別人知道她住哪裏，但絕不會就此沉默。據報這不願具名的「真Martha」，現年58歲，畢業於蘇格蘭阿伯丁大學法律系，她不否認與理察佳德認識，但稱從沒跟蹤對方；又指與扮演Martha的謝茜嘉甘寧毫無相似之處。