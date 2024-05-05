拉姑睇譚輝智玩啜乒乓開心拍手 黃翠如買餸仆倒受傷 苗僑偉笑報應

【明報專訊】無綫節目《獎門人感謝祭終極篇》前晚錄影，「獎門人」曾志偉在今季最後一集找來元老級「獎老」林曉峰及金剛回歸，更拿男團LOONG 9 開玩笑，笑指林曉峰有藝名LOONG 1，錢嘉樂即自認LOONG 2，一直數到金剛是LOONG 7，但獎門人連同獎老只得8人，要召喚曾是獎老的嘉賓王祖藍歸位，湊夠9人變成LOONG 9 ，但王祖藍拒絕：「唔係LOONG 9 ，係Kowloon。」

朱晨麗：傳我大肚離晒譜

苗僑偉帶領黃翠如、朱晨麗等組「獎門人身體健康隊」，對戰「中年好聲音2隊」及「福祿壽隊」，玩啜乒乓時，「福祿壽隊」派出身材出眾的郭珮文上場，「獎門人身體健康隊」一眾男藝人爭着玩，苗僑偉笑說：「呢啲梗係等隊長嚟啦！」反觀陳懿德出場，大家互相禮讓。王祖藍則與葉子楣對戰，祖藍笑說：「我等了40幾年就是等呢一刻。」曾志偉特別安排麥美恩與譚輝智對戰，麥美恩見到場支持譚輝智的狄波拉（拉姑）在觀眾席，即問：「拉姑可唔可以呀？」兩人搶乒乓波時不慎嘴碰嘴，麥美恩笑道：「拉姑，唔好意思，好好玩，試唔試吓？」拉姑開心不停拍手，全場笑聲不斷。

朱晨麗最近又傳婚訊，她笑說：「傳埋我大肚，離晒譜！我還未有男友，好朋友就多，但他們好似對我沒什麼興趣，可能我太男仔頭，其實都可以好溫柔。」

黃翠如行路一拐一拐負傷上陣，指買餸時不慎仆親，可能最近少跟苗僑偉跑步。她又笑言當時老公蕭正楠見她仆倒，但來不及捉着，而且對她仆倒已見慣，沒什麼感覺。苗僑偉笑指翠如與老公去旅行玩得開心，但沒有叫他去是報應。黃翠如稱目前未有工作，受傷沒影響，遲些則主持烹飪節目，至於拍劇要等苗僑偉，相信對方有劇拍一定預她。

古淖文盼伍仲衡甄妮平息罵戰

古淖文讚顏米羔轉數快，是隊中「遊戲王」，譚輝智則自認「豬隊友」，一玩要用腦的遊戲就不能。譚輝智再獲拉姑捧場，透露拉姑叫他放鬆去玩。他與古淖文、顏米羔均表示沒留意伍仲衡與甄妮由《中年好聲音2》出了賽果開始持續針鋒相對，但希望快點平息，顏米羔說：「大家發表意見很正常，但惡意互罵就不是幾好，無乜營養。」

記者：林祖傑

攝影：劉永銳

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