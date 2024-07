首個個唱開鑼 自認似孤獨鯨魚 陳卓賢騷胸肌麒麟臂冧爆粉絲

【明報專訊】MIRROR成員陳卓賢(Ian)一連7場首個個人演唱會《IAN CHAN "TEARS" IN MY SIGHT SOLO CONCERT 2024》前晚在亞博開鑼,Ian全晚換8套衫,唱了24首歌,在舞台上施展渾身解數,曬琴技又彈結他,展現音樂才華。他穿背心跳唱騷胸肌及麒麟臂,令粉絲瘋狂尖叫,其間感性剖白,形容自己似「世上最孤獨的鯨魚」,不擅長與人溝通,朋友不多。

記者:鍾一虹

攝影:鍾偉茵

Ian一身白馬王子造型,連同白色鋼琴從舞台中央升上台後彈奏一曲《One Summer's Day》,現場有管弦樂隊伴奏,甚有氣勢。接着他走出延伸的長天橋,彈結他獻唱《Lost at first sight》及《DWBF》。

派親筆信拋波波落台

Ian開腔跟觀眾打招呼,「歡迎大家來到我第一場個人演唱會,好犀利,不簡單呀!」台下大叫「等了好耐」,他笑着回應:「我都是呀。」為了增加台上台下互動,Ian唱《Thank You Postman》時,安排舞蹈員扮成郵差派信給觀眾,並笑說:「不是情信,不過是我親手寫的。」演繹英文歌《Fly Me to the Moon》時,他跳入波波池自娛,再將波波拋落台。

除鋼琴演奏家張貝芝(Joyce)伴奏了數首歌,Ian又安排嘉賓合唱環節,當介紹吳林峰出場前,稱正着手寫一首歌《52》,講述52赫茲鯨魚(世上最孤獨的鯨魚)。

不擅交際少朋友

Ian形容自己跟52赫茲鯨魚相似,不擅長與人溝通及交際,認識朋友有限,所以籌備開騷研究請嘉賓,都不知請誰,「不過最後都決定請,我很想用唱作人身分跟其他唱作人分享舞台,今(前)晚這嘉賓在籃球場上合作過幾次,音樂上還未合作,希望以後多合作」。

吳林峰任表演嘉賓

Ian與吳林峰合唱《下一束光》後即互笠高帽,Ian說:「吳林峰,我久仰大名,以前已經知你玩busking。」吳林峰對於可以分享Ian舞台非常感動,笑稱與女友都是其粉絲,「Ian表面好cool,其實內裏很溫暖,但他不會令自己舒服,對自己執著,打籃球都要預先設定走籃路線,相信他開騷都不放過自己,所以我今(前)晚送他一部菲林相機,希望透過影相,他會靜下來,集中從相機視窗望世界,畀自己放鬆」。兩人即場用相機影合照。

壓軸穿樹熊裝派飛吻

Ian換上黑色皮衫褲出場跳唱《夜視鏡》,帶動台下粉絲站立跳舞,之後他再脫去外套,僅穿背心大曬胸肌及麒麟臂跳唱《Sheesh》,展現大隻身形,全場尖叫聲不斷,將氣氛再推高。Ian笑稱:「在超大T字舞台跑來跑去消耗體力,幸好我一向有做運動,也多謝粉絲和家人來支持。」他的家人有入場欣賞,家姐更特別返港捧場。他常被笑似樹熊,尾聲時穿上樹熊裝,派心又做抱抱及飛吻等動作,令粉絲冧爆。他最後唱《正式開始》,順利完成首晚演出。

