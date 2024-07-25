角逐威尼斯金獅獎 影展總監讚《小丑：雙瘋》大膽 安祖蓮娜妮歌潔曼Gaga爭影后

【明報專訊】第81屆威尼斯影展將於8月28至9月7日舉行，繼早前公布開幕電影是《嘩鬼家族 Beetlejuice》及評審團成員後，主競賽名單前日曝光，《小丑Joker 》5年前摘下最高榮譽金獅獎，續集《小丑：雙瘋》亦大熱入圍，新加盟的百變天后Lady Gaga將與《Babygirl》妮歌潔曼（Nicole Kidman）、《Maria》安祖蓮娜祖莉（Angelina Jolie）爭奪影后。影展總監阿爾貝托巴貝拉（Alberto Barbera）更盛讚《小丑：雙瘋》是近年最大膽的美國電影，自然被看高一線。

前日公布第81屆威尼斯影展主競賽名單共21部電影，今年亞洲僅內地導演王兵執導的紀錄片系列《青春三部曲》最終章《青春：歸》，以及《幻土》新加坡導演楊修華新作《默示錄》入圍，後者曾參與香港亞洲電影投資會，根據簡介，該片講述在一個監控處處的城市，快退休的警察負責調查從事詐騙的年輕人，在監視與反監視的過程中兩人被逼得窮途末路。

《醉爆伴郎團》托德菲臘斯（Todd Phillips）執導《小丑Joker 》2019年摘下威尼斯最高榮譽金獅獎，更讓男主角華堅馮力士（Joaquin Phoenix）翌年首次在奧斯卡稱帝。睽違5年，續集《小丑 ：雙瘋》亦入圍主競賽單元，華堅再參演之外，Lady Gaga加盟，並以音樂劇形式呈現。威尼斯影展總監阿爾貝托巴貝拉接受美媒Deadline訪問時稱今年2月在洛杉磯看了《小丑：雙瘋》試片，故事延續上集，卻跟前作完全不一樣，如果期待該片跟上集一樣暴力可能會驚訝，並指新作更黑暗，「我想該片是近年美國最大膽、勇敢及有創意的電影」；剛巧前日《小丑 ：雙瘋》推出了新預告片，被指畫面更有趣，是否有機會入圍來年的奧斯卡？阿爾貝托說：「若不會，我就很驚訝了。」

丹尼爾基克演同志 交出代表作

華堅馮力士能否憑「小丑」一角在威尼斯稱帝，據悉《以你的名字呼喚我》魯卡加達連奴（Luca Guadagnino）執導《Queer》，入圍主競賽單元，扮演同志的丹尼爾基克（Daniel Craig）將會是華堅的勁敵。阿爾貝托形容該片是丹尼爾的從影代表作，而且十分冒險，有多場同志性愛戲。至於跟Lady Gaga爭奪影后的對手包括《史賓沙》柏比路拉林（Pablo Larrain）執導的傳記片《Maria》，由《盜墓者羅拉》安祖蓮娜祖莉飾演歌劇名伶瑪麗亞卡拉絲（Maria Callas）；《天黑請斃命》夏蓮娜利真（Halina Reijn）執導的《Babygirl》，由妮歌潔曼（Nicole Kidman）擔正，講述扮演CEO的她跟年輕一截的實習生有不倫關係，將家庭置於險境。

其餘受矚目的主競賽電影，還包括《惡的序章》賈斯汀高索（Justin Kurzel）執導《The Order》，講述祖狄羅（Jude Law）扮演的警察發現多宗銀行搶劫案出現新模式，並追查到新的犯罪集團主腦出現。西班牙名導艾慕杜華（ Pedro Almodovar）執導英語電影《The Room Next Door》，由兩大演技派女星狄達絲雲頓（Tilda Swinton）伙拍茱莉安摩亞（Julianne Moore）演出。《黑天后》導演畢迪高比（Brady Corbet）新片《The Brutalist》，講述《鋼琴戰曲》艾恩布迪（Adrien Brody）扮演的猶太裔建築師，逃過二戰納粹種族清洗，到美國尋夢卻碰壁，直至遇到一名神秘富商，生命從此改變。

除了主競賽單元，《蜘蛛俠：不戰無歸》鍾華斯（Jon Watts）執導的《孤狼同謀》，由畢彼特（Brad Pitt）與佐治古尼（George Clooney）合演亦會在威尼斯舉行世界首映；北野武執導短片《Broken Rage》將在非競賽單元展出。另外，《羅馬》金像導演阿方索克朗（Alfonso Cuaron）為影視串流平台Apple TV+拍攝劇集《Disclaimer》，將會在威尼斯首映，估計女主角姬蒂白蘭芝（Cate Blanchett）屆時會亮相。《醉美的一課》丹麥導演湯瑪士溫德堡（Thomas Vinterberg）、《黑暗對峙》祖韋特（Joe Wright）的新劇《Families Like Ours》和《M. Son of the Century》亦會在威尼斯首映。法國影后伊莎貝雨蓓（Isabelle Huppert）擔任主競賽單元評審團主席，成員則有內地女星章子怡、《殺手怨曲》美國導演占士加利（James Gray）、《緣來他不夠愛我》英國導演安德魯海格（Andrew Haigh）及《星光伴我心》意大利導演基斯比湯納度（Giuseppe Tornatore）等。