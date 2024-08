斥經理人操守有問題終止合作後 鄭中基稱遇情緒健康問題須休息

next

【明報專訊】52歲鄭中基成立機動娛樂,2020年3月開設YouTube機動電視台RTV,至今已有65.6萬訂閱,深受歡迎。昨日鄭中基在毫無預警下,突然在社交平台宣布與經理人何慶湘終止合作,指對方工作及道德操守有問題。鄭中基之後再發文透露自己因個人情緒及健康問題,決定在下月完成兩場高雄演唱會後「離開」,好作休息,多謝大家一直支持。鄭中基此舉令粉絲擔心。鄭中基老婆余思敏在老公發帖文前數小時,在社交平台上載一段黑底白字的英文字,透露將有事情發生,事件耐人尋味。《明報》聯絡何慶湘,至截稿前未有回覆。

鄭中基昨午約1時30分在社交平台發文:「由於發現何慶湘工作及道德操守有問題,本人與機動娛樂立即終止合作,有關工作交接問題會另作安排。」字眼強硬,關係似甚惡劣,令網民大感震驚,因鄭中基在20小時前,仍在社交平台收集「匪夷所思系列」的投稿,他突然宣布終止合作,令不少網民及粉絲感到匪夷所思。

9月高雄演唱會後「離開」

之後鄭中基再發文表示:「多謝大家關心。因個人情緒及健康問題,決定高雄演唱會後離開,好作休息,多謝大家一路支持。」

不少網民擔心鄭中基的情况,紛紛留言叫他保重。有網民解讀他意思是完成9月28日及29日兩場《Fragments of Wonder 鄭中基世界巡迴演唱會》後暫別演藝圈,不少人說尊重他的決定,會等他回來。

余思敏提前暗示有事發生

有網民對於鄭中基宣布與何慶湘終止合作的發文有疑惑,因他寫道:「由於發現何慶湘工作及道德操守有問題,本人與機動娛樂立即終止合作。」該網民問機動娛樂不是鄭中基自己創立的公司,為何會是跟機動娛樂終止合作?會否是字眼上引起誤會?日後鄭中基如不再為機動電視台RTV拍攝影片,該頻道會否繼續或停止更新?在鄭中基發出該帖文前數小時,余思敏在Instagram(IG)上載一段英文:「Good morning HK, Something big are coming……want to see?」似暗示有事情發生,還tag了老公鄭中基、何慶湘、另一工作人員Stephanie及機動電視台的IG。

何慶湘參與籌辦機動電視台RTV

何慶湘與鄭中基合作逾10年,由成立機動娛樂,到籌辦機動電視台RTV,她都有份參與,亦不時在節目中現身。何慶湘於2019年2月20日才公開自己是鄭中基經理人的身分,當時她寫道:「再好嘅工都總有幾次好想離開嘅時候,但每次諗起咁難先建立到一個咁信任嘅關係,再加上我有情有義嘅個性,最後我就由死𡃁妹做到中年少女。既然留低就要做多啲、做好啲,所以幾個月前機動娛樂就橫空誕生咗,然後Stephanie加入咗我哋,佢會接替我原來嘅工作,𠵱家姐姐正式宣布呢個moment我會開始幫首領接洽工作(簡稱:R生意),所以以後關於機動娛樂、首領同阿稍嘅工作都可以搵我,歡迎大家隨便些牙我電話出去,多謝指教!」

