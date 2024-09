尊尼狄普自嘲生活似「肥皂劇」 訪問混亂激嬲記者

【明報專訊】第72屆西班牙聖塞巴斯蒂安國際電影節進行得如火如荼,《魔盜王》61歲男星尊尼狄普(Johnny Depp)執導傳記片《Modi, Three Days On The Wing Of Madness》前日舉行記者會及首映禮,早前有網民發現尊尼接受牙科整形手術後,原本一口爛牙變得潔白整齊,這日在拍照環節上,他首次公開亮麗笑容,看來心情甚佳。

新片講述20世紀初表現主義畫派代表藝術家莫迪利亞尼(Amedeo Modigliani)的故事,他長期生活在窮困與疾病之間,加上吸毒酗酒,最終在35歲病逝。在記者會上,有人問到尊尼作為藝術家的生活情况,他笑說:「每個角色都有他的故事,正如我們經歷很多事情……也許你的故事並沒變成肥皂劇。」似在自嘲他跟《水行俠》前妻安柏赫特(Amber Heard)鬧離婚及誹謗官司的黑暗日子,就像肥皂劇情一樣。尊尼宣傳新片期間發生一段小插曲,據美媒Variety報道,12名任職國際刊物的記者原本獲安排跟尊尼做訪問,後因編排混亂,訪問時間一再推遲和縮短,惹來傳媒不滿,最終憤而離場。由於類似情况在上月舉行威尼斯影展已曾發生,最終超過100名記者聯署公開信,批評傳媒獲准接觸藝人的時間愈來愈少,「電影記者面臨滅絕危機」,情况令人擔憂。