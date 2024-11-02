《魷魚遊戲2》T.O.P出口殺人 朴成勳戴假髮似宋慧喬

【明報專訊】影視串流平台Netflix韓劇《魷魚遊戲》第2季12月26日上架，為了宣傳造勢，導演黃東赫率領主角李政宰及魏河俊昨日現身意大利盧卡漫畫及電玩節，現場公開最新預告片段，講述上季結局贏得「魷魚遊戲」巨額獎金的456號玩家成奇勳（李政宰飾），為了揭開這場死亡遊戲的殘酷真相，決定重返「戰場」，當他參與第1場遊戲「一二三，木頭人」時，好心提示其他參賽者「別動」，染了一頭紫髮的男團BigBang成員T.O.P卻不懷好意地向另一女參賽者說：「你身上有蜜蜂。」嚇得女方亂動，隨即遭槍斃。

《魷魚遊戲2》新增比賽規則，參賽者可以在每場遊戲結束後，集體投票決定是否繼續，或帶着僅有獎金離開，表面上很民主，其實加強了對人性的試煉。成奇勳力勸眾人停止「玩命」，反令人質疑其動機，他只好承認曾經參賽，「你如果玩過，又何必回來？」其他參賽者隨即起哄，「再來一局！」遊戲主持人黃仁昊（李秉憲飾）透過閉路電視屏幕冷眼看着一切；魏河俊飾演黃仁昊弟弟兼警察黃俊昊，率領同袍擎槍潛入遊戲會場，為故事帶來不可預測的結局。

Netflix早前公布《魷魚遊戲2》新角色人選，除了T.O.P之外，還有《奔跑愛情》任時完、《山茶花開時》姜河那、《黑暗榮耀》朴成勳、《日與夜》梁東根及前女團IZ*ONE成員曹柔理飾演參賽者並在預告片亮相，戴上假髮的朴成勳更成為韓國網民談論焦點，有人覺得他跟《黑暗榮耀》拍檔宋慧喬「撞樣」，亦有網民指其造型似《致我的解離》申惠善，甚至是男扮女裝的《殺人者的購物目錄》李光洙。