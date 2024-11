Beyonce創格林美最多提名紀錄 Taylor Swift七次入圍年度專輯 超越芭芭拉史翠珊往績

【明報專訊】第67屆格林美音樂頒獎禮將於明年2月2日在洛杉磯舉行,昨日率先公布入圍名單,樂壇天后Beyonce憑鄉謠專輯《Cowboy Carter》獲得今屆最多11項提名,令到她入行至今累計提名數目達到99個,刷新格林美史上最高紀錄;另一天后Taylor Swift亦不遑多讓,雖然今屆只有6項提名,但憑《The Tortured Poets Department》第7次角逐年度專輯大獎,超越金像影后芭芭拉史翠珊(Barbra Streisand)的6次紀錄,成為該獎項提名次數最多的女歌手。

跟上屆一樣,女性音樂人在今屆格林美出盡風頭,Beyonce原本跟饒舌歌手老公Jay-Z同樣以88個累計提名稱冠,隨着今屆角逐年度錄音、年度專輯、年度歌曲、最佳鄉謠專輯及歌曲等11個獎項,令到她的提名總數增至99個,達至前無古人的高峰。其他女歌手包括Billie Eilish及Charli XCX以7項提名緊隨其後,Taylor Swift跟首度入圍的Chappell Roan和Sabrina Carpenter同獲6項提名,後者透過社交媒體上載她跟工作人員一同收看大會公布提名的直播影片,其間Sabrina不斷興奮尖叫,最後更喜極而泣,「這是我首次收看格林美提名片段,而我竟然聽到自己的名字,感覺就似夢想成真」。《伊尼舍林的女妖》男星巴利基奧漢(Barry Keoghan)接受訪問期間,得悉女友Sabrina首獲提名,亦忍不住大讚:「出色!真出色!」

披頭四新歌爭大獎

今年2月Taylor Swift憑《Midnights》贏得入行以來第4個年度專輯大獎,刷新格林美史上最高紀錄,至於明年2月能否憑新碟《The Tortured Poets Department》拿下第5座大獎?暫時仍未知曉,但可以肯定的是,她已打破樂壇前輩芭芭拉史翠珊的舊紀錄,7次入圍年度專輯,將會跟一眾女歌手包括Beyonce的《Cowboy Carter》、Sabrina Carpenter《Short n' Sweet》、Charli XCX《BRAT》、Billie Eilish《Hit Me Hard and Soft》及Chappell Roan《The Rise and Fall of a Midwest Princess》等爭獎。

值得一提的是,Taylor Swift跟饒舌男歌手Post Malone合唱《Fortnight》亦入圍年度錄音大獎,而她的競爭對手赫然包括相隔27年再有新歌《Now and Then》面世的披頭四樂隊(The Beatles),賽果令人期待。

韓國歌手間接入圍

格林美提名名單揭曉,有人歡喜有人愁,說的是女歌手Dua Lipa及Katy Perry均空手而回,歌舞片《魔法壞女巫》主角Ariana Grande雖然憑Billboard冠軍大碟《Eternal Sunshine》角逐最佳流行專輯等3個獎項,但卻失落年度錄音及歌曲等4項大獎,歌迷對於Ariana「四大皆空」表示憤怒,紛紛透過社交媒體留言鬧爆主辦單位「不公平」、「這是笑話嗎」。

另一方面,韓國男團防彈少年團(BTS)過去3年共獲5項提名,今屆格林美卻沒有K-Pop歌手或組合上榜,僅得女團aespa、男團Stray Kids及BTS成員柾國間接入圍,例如aespa曾跟英國男歌手Jacob Collier合唱《Over You》,因收錄在《Djesse Vol.4》而獲提名年度專輯;超級英雄片《死侍與狼人》角逐最佳視覺媒體配樂專輯,Stray Kids獲邀唱插曲《Slash》,都算與有榮焉。