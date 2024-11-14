【娛樂場】懷念「奪命鉸剪腳」 回顧金牌編劇黃炳耀經典作品

【明報專訊】香港電影編劇家協會將於11月30日至12月15日舉辦《編劇黃炳耀作品回顧展》，重映10部黃炳耀1980年代編劇作品，包括《逃學威龍》、《奇謀妙計五福星》、《皇家師姐》、《霹靂大喇叭》、《龍的心》、《敗家仔》、《好女十八嫁》、《人嚇人》、《雙城故事》與《辣手神探》，在尖沙嘴iSQUARE英皇戲院放映，各場門票於該戲院、英皇戲院網站與手機應用程式發售。每場映後有嘉賓到場跟觀眾交流，包括陳嘉上、岑建勳、元彪、張同祖、龍文康、吳煒倫、陳詠燊、張偉雄、司徒卓漢與林紀陶；還有兩場由文雋主持「黃炳耀劇本的特色與黃金時期的香港電影」與「當下的編劇如何借鑑八十年代香港電影的多元性」映後座談會。

開創「福星」「殭屍」片系列

一代金牌編劇黃炳耀1991年10月於德國因腦溢血去世，44歲英年早逝。他曾在電視台工作，1980年代初轉投影圈，雖在影圈時間不長，但產量極多，有不少經典作品。據資料黃炳耀1980年代初為成龍的拳威影片有限公司編寫《孖寶闖八關》和《老鼠街》，並為成龍主演的《龍少爺》編劇。

黃炳耀其後與洪金寶合作，編寫《敗家仔》、《提防小手》、《人嚇人》等賣座電影，為洪金寶編劇的《奇謀妙計五福星》開創了「福星」系列，以及策劃《殭屍先生》，創「殭屍」系列。黃炳耀與洪金寶合作最多，是洪家班劇本的支柱，他亦為其他公司寫劇本，包括《君子好逑》、《猛鬼學堂》、《咖喱辣椒》、《雙城故事》和《逃學威龍》等，均叫好叫座，當中他在《逃學威龍》演周星馳上司黃sir，角色深入民心。

「善良之槍」警官成代表作

香港電影編劇家協會主辦黃炳耀回顧展，連日在社交媒體專頁介紹每部精選電影故事，還有一班編劇撰文推薦喜歡哪套電影。回顧展頭炮放映《逃學威龍》，導演陳嘉上將出席映後談，編劇呂冠南推薦此片，寫道：「黃炳耀先生的佳作眾多，但若論及他幕前的代表之作，非《逃學威龍》莫屬。這位能踢出『奪命鉸剪腳』又手執『善良之槍』的警官，角色搶戲又好玩。他和導演陳嘉上聯合編劇，把黑幫、臥底、校園霸凌和追女仔等元素巧妙融合。相比其他的星爺（周星馳）電影，這部戲的笑料少了一份低俗，多了一股清新，如今回味，更顯彌足珍貴。」

《破‧地獄》導演讚《五福星》百看不厭

《破‧地獄》導演兼編劇陳茂賢推介《奇謀妙計五福星》，「經典的港產動作喜劇，劇情上山下海，動作拳拳到肉，笑料高度密集，即使40年後的今天再看，也是百看不厭。電影出場人物眾多，個個都是當紅演員明星，惟在金牌編劇黃炳耀的精心安排下，每個角色都總能出彩，人設可愛，尤其五福星之間的友誼，時而打鬧，時而作弄，卻總在關鍵時刻互補長短，讓人看得捧腹大笑之後，報以會心微笑。非常感謝黃炳耀為港產片帶來無數的經典電影，並且記錄了當時香港的那份純粹與真摯，可堪回味」。