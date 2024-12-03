【娛樂場】最低票房《遊園驚夢》翻hit 導演楊凡受寵若驚

【明報專訊】楊凡緣於對崑曲一聽鍾情，2001年身兼編劇執導《遊園驚夢》，許鞍華監製、宮澤理惠、王祖賢主演，宮澤理惠憑此片在莫斯科影展封后，王祖賢亦視之為息影前最滿意作品。講述本是秦淮名歌妓的古翠花（宮澤理惠飾）嫁入豪門為榮老爺妾侍，但受盡冷落。榮府醉心崑曲的榮蘭（王祖賢飾）立志做時代女性，自力更生，對古翠花產生憐惜之情，兩女互相扶持；隨着青年邢志剛（吳彥祖飾）出現，讓這段同性愛情波瀾翻覆。

跟男同志片《藍宇》比較

《遊園驚夢》於蘇州園林實地拍攝，將中國傳統美學與現代藝術完美融合，庭園牆上的中西名畫真迹，主角身上的綾羅綢緞，明清及歐式古董家具，Tiffany枱燈與蘇富比翡翠鑽石等，盡顯六朝金粉頹廢古典美。電影更被《時代雜誌》選為2001年世界十大電影之一；不過同時成為楊凡電影最低票房紀錄，只有68萬。

同年關錦鵬執導，劉燁和胡軍主演的男同志電影《藍宇》，與《遊園驚夢》入圍台灣第38屆金馬獎角逐不同獎項，有人將兩片比較，《藍宇》搶盡風頭，《遊園驚夢》則被冷眼，《藍宇》獲多個大獎，包括最佳導演、男主角和改編劇本等。楊凡當時沒料到《遊園驚夢》在觀眾眼中是過時之作。

兩年前4K修復重映大受歡迎

直至2022年，香港電影資料館為《遊園驚夢》4K修復舉行首映，逾20年後，觀眾對此片重新認識，大感驚艷。今年4月北京國際電影節放映《遊園驚夢》4K版，隨即成焦點，一票難求。10月北京大學的幸福電影之夜亦放映此片，楊凡出席映後座談會，座無虛席。

11月初，香港K11的巨幕廳上映4K修復版，很多人錯失購票機會要求加場。下周日（8日）《遊園驚夢》再安排在K11的巨幕廳放映，場次附送A3海報和電影原聲雷射碟。

楊凡日前在社交平台透露仍有小量門票，又分享一篇他今年撰寫有關拍《遊園驚夢》的文章感想，「想當年，也不知道自己哪來的勇氣，拍完《美少年之戀》，被所有影評唾罵之後，居然會想到要拍一部以崑曲為主軸的舞台姊妹電影《遊園驚夢》。自我陶醉致極。音樂美術選角由籌備到完成整整花了3年時間。在蘇州的某個夜晚，走進海量的服裝道具間，看見衆多演員們正在排練走位，好似大片格局，禁不住對自己說：『這應該是大公司的周年慶紀念之作，你一個獨立電影人，居然就這樣玩玩耍耍毫無壓力，拍了。』演員的名氣、表演和製作都是一時之選，成功應該就在眼前。幻想總是美好……」

「遲來的春天」心存感激

楊凡提到《遊園驚夢》票房打破自己最低紀錄，台灣金馬獎的評論，有指《藍宇》兩男主角已玉帛相見，《遊園驚夢》兩女主角還在花園唱歌調情，什麼時候了？電影除香港、台灣和日本，沒有在任何地區放映過。出完DVD後，整部電影的底片就放入了「冰箱」，「直至2022年4K修復，香港電影資料館慎重其事為《遊園驚夢》做了一個首映。才漂漂亮亮站起來。更令我意外的，今年4月北京電影節選映了《遊園驚夢》，忽然爆發了一陣搶票熱潮。對這遲來的春天，我心存感激，影片受到愛戴，心中喜悅自不在話下，但是又不能太高調處理，免得……」