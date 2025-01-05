【開箱】日版《無法抗拒的他》 橫濱流星眼神最煞食

【明報專訊】《夫妻的世界》韓韶禧與《與惡魔有約》宋江合演、改編自同名網絡漫畫的韓劇《無法抗拒的他》，2021年開播收視欠佳，全劇平均錄得1.4%，雖不叫座但叫好，故事圍繞只享受曖昧不喜歡談戀愛的男主角與不相信愛情但又想拍拖的女生，題材相當貼地，一度成為網上熱話，吸引年輕網民討論，在日本也大受歡迎，最近被翻拍成日劇，改由《流浪之月》橫濱流星與《只想告訴你》南沙良擔綱，日韓版本劇情差距很大，最大看點是橫濱流星的性感眼神。香港觀眾可在影視串流平台Netflix收看。

敘事方式過於平淡

日劇《無法抗拒的他》上月9日首播，故事講述男主角香坂漣（橫濱流星飾）是個從海外回流日本，於鎌倉藝術大學擔任特別講師的著名藝術家。他在校內遇上雕塑系助教濱崎美羽（南沙良飾），女方曾受情傷，不想再談戀愛，直至遇上阿漣，深陷於他的魅力，想更了解對方，即使再受傷害，也難以抗拒他。

日韓版本差異很大，日劇把故事背景遷至鎌倉，重新設定角色背景，務求更貼近日本文化與感情，展現出日本藝術氛圍，但卻忽略原著的重點，就是現代人注重外表及性愛的寫實部分，日版集中描寫男女主角的心理創傷及內心世界，拍攝手法也比韓版更藝術化，加插舊照片畫面，色調充滿懷舊味道，然而敘事方式過於平淡，相對之下韓版情節更具戲劇性。

人物設定大幅修改

日版主角背景也跟韓版不同，宋江與韓韶禧扮演藝術大學學生，屬於同輩關係；橫濱流星飾演阿漣則是著名藝術家，因為發生某件事，短暫回流日本，並在大學擔任特別講師。南沙良扮演大學助教，受過感情傷害，對人生充滿疑惑，導致藝術生涯停滯不前。

日劇共分8集，每集只有約30分鐘內容，未能深入探討男女主角的內心世界，欠缺感情基礎的鋪排，導致說服力不足。配角戲分更少，韓劇中飾演自小暗戀韓韶禧的「暖男」蔡鍾協，日版變成拉麵店廚師鳴海唯，只用一場戲來描述他為了替南沙良下廚，故意不收工的「暖男」行為，其餘都是旁白交代，鳴海唯自稱想待在女方身邊，怕她被橫濱流星傷害才表白，但他從未獲得南沙良的愛，就已被拒絕了，有關角色對劇情發展可謂毫無作用。

日版牀戲點到即止

韓版最令人印象深刻的是宋江與韓韶禧的唯美牀戲，可惜日版點到即止，難免讓人失望。更重要的是，南沙良的顏值跟韓韶禧相差甚遠，韓版提到宋江被她的長髮吸引，日版橫濱流星並非如此。結果橫濱流星的演技和外表便成為全劇最大看點，他充滿憂鬱的眼神，既感性又性感，他看着南沙良的眼神充滿愛但又害怕愛，演技出色。《無法抗拒的他》是橫濱流星繼《DCU》後，相隔兩年再拍日劇，近年他拍電影為主，累積不少佳作如《流浪之月》、《最後的怒放》及《正體》等，這次回歸拍劇，令人感受到他的演技大有進步。