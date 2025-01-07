回港工作不似預期感迷失 曾比特努力儲歌 目標開個人騷

【明報專訊】31歲曾比特入行5年，歌唱生涯經歷高山低谷，兩年多前參與內地與無綫聯合製作的歌唱節目《聲生不息》打開知名度，不過回港後，工作不似預期曾感迷失，靠磨練自己和身邊人鼓勵渡難關。他自知外形不夠突出，仍獲機會參加不少音樂綜藝節目增知名度，覺得非常幸運。入行至今推出約10首歌，曾比特未夠膽開個人騷，2025年盼急起直追，向目標進發，推出更多作品，儲夠30首歌，可以早日達成開演唱會願望。

記者：林蘊兒

攝影：鍾偉茵

曾比特（Mike）2019年參加ViuTV選秀節目《全民造星II》入行，2022年參與歌唱節目《聲生不息》打開知名度，過去兩年獲不同地方演出及亮相機會，增不少個人經驗、見識和自信，轉眼已「29+2」，Mike自覺事業尚未穩定，仍處於起步階段。

儲夠30首歌再談婚論嫁

入行逾5年的Mike自知外形不夠突出，仍不斷有機會參加大小音樂綜藝節目吸引樂迷關注，還認識到一班前輩獲寶貴意見，覺得好幸運，對音樂獎項抱隨遇而安心態，「有些事急不到，也強迫不來，自知歌曲產量不多，如果要與其他歌手爭獎，應該不是這個狀態。新一年，當然想有更多作品和開演唱會，最希望大家喜歡我的歌和電台播放率高」。他去年11月完成內地歌唱節目《下一戰歌手》，表示很欣賞有份參與的台灣創作女歌手持修，盼有機會合作，香港方面夢想能與陳奕迅和張敬軒合作。

Mike數一數入行至今推出約10首歌，未夠膽開個人騷，盼2025年努力急起直追，一步步向目標進發，「開一個騷最少要儲夠30首歌，現在努力拼搏。至於結婚大計？等我出夠30首歌就考慮，拜託大家一齊集氣，等唱片公司幫我早日達成願望」。

無工作 日日望天打卦

Mike在歌唱節目翻唱他人作品表現出色，被認定為新一代實力派歌手，遺憾未有一首屬於自己的大熱歌面世，承認有段日子對事業前途感迷失，認同自己有一定能力和衝勁，想做得更多，偏偏在市場似乎未夠活躍，透露手上有很多作品，卻未能及時推出，感覺好迷惘，「有段日子，從內地回港，發覺好多事情與想像不同，又沒有工作，日日望天打卦。我一邊磨練自己，練歌和樂器，一邊等工作，不過同事講不到我之後有什麼工作安排，當時真的感到萬念俱灰」。他相信人生總會經歷高山低谷，慶幸朋友、女友、人生導師和一些前輩給予意見和鼓勵，助他渡過難關。

向愛犬訴苦釋放情緒

Mike早前推出國語歌《Talk To Me》，稱是其心聲寫照，讓經常鑽牛角尖的他懂得釋放自己，提到2023年8月收到歌曲時，視為一份禮物，歌詞讓他感到「凡事有曙光和有出路」，充滿正能量，有別於過往的慘情歌，「可能許多都市人不容易找到情緒出口，想藉這首歌提醒大家應找宣泄渠道，有需要就找個樹窿將自己內心的負面和迷惘傾訴出來。我的外表和平日見到大家時的表現，好似好開朗，事實性格比較『摺』，不特別喜歡或懂得與其他人溝通，所以對着家中愛犬可盡情講出自己感受，講完很舒服，牠是我最好的聆聽者，是我的樹窿」。

Mike以前會依賴唱歌宣泄情緒，現在會瘋狂跑步運動，除有助減磅，藉流汗清空腦袋，讓情緒放鬆，又學識自我調節，嘗試用另一角度重新看事物，避免傾向負面思想，「我相信吸引力法則，先做好自己，好事自然會來」。

服裝：ZARA

化妝：Puffy Tsang

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