開騷新髮型自覺撞樣Tyson Yoshi 古淖文笑看Haters惡意攻擊

【明報專訊】無綫歌唱比賽節目《中年好聲音2》冠軍古淖文,去年於出生地澳門完成個唱後,2025年即在港開騷,假旺角麥花臣場館舉行一連兩場《古淖文 I'm Home演唱會》,前晚開鑼。除父母專程來港支持,還有《中年好聲音2》導師韋綺姍、評審周國豐、張佳添和「中二生」陳俞霏捧場。

古淖文穿上長皮草配黑色開窿西裝登場,一口氣演繹張國榮《偷情》、梅艷芳《烈焰紅唇》、容祖兒《桃色冒險》與張國榮和梅艷芳《芳華絕代》,引得全場尖叫。古淖文說:「沒想過未夠半年便可再開演唱會,上次在澳門看過騷的大家,今次可以當新的來看。開場唱的幾首歌,可以形容我是妖艷、自信或個性都得,是向原唱的巨星致敬。」

奪冠鹹魚翻生 重踏舞台好幸福

古淖文之後唱串燒金曲,甫出場一開口唱了3個字「多得他」,發覺不對勁,要求重新再升上台和重唱,叫觀眾當沒事發生。他感性分享心底話:「如果沒有參加《中年好聲音2》,不會得到由奪冠軍後至今所擁有的一切。很感激今(前)晚在台上的樂手和大家陪着我。由寂寂無名到鹹魚翻生,再到出街被別人叫得出名字,多謝大家聽我唱歌和接受我。對於一個好喜歡唱歌的人來說,能站上舞台是很幸福的事,無論未來日子我繼續唱歌,或無緣無故消失,若干年後,希望大家會想起有一個人用歌聲為你帶來丁點兒快樂,那個人叫古淖文。」

安歌時,古淖文換上印有自己相片和「好嘢」兩字背心,大曬麒麟臂唱英文歌《My Way》,重提在澳門唱此歌唱到一半爆喊,「有人說因為我有經歷才喊,試試叫20幾歲的人唱未必唱到,其實30幾歲都不應該唱,不過大家都知我的唱歌生涯……唉!不緊要,I did it my way!」影全場大合照時,古淖文笑稱燈光打落自己身上,驟眼看似Tyson Yoshi,承認沒有對方身材厲害。他特別鳴謝在場幾名同參加亞視《亞洲星光大道》戰友,感激父母沒給壓力讓他入行,承諾會好好報答,也感謝極度任性的自己,才可堅持沒有放棄唱歌。

被網民鬧人妖 挑撥離間譚輝智

古淖文第二度出場安歌時,狂收粉絲送的花、禮物和利市,要勞動工作人員上台代收和叫停才可繼續唱。古淖文唱畢《Feeling Good》說:「睇到網上有很多Haters留言,頭先唱嘅《Feeling Good》,就係我嘅冠軍歌,知道好多人話我唔應該攞冠軍,但我就係冠軍,吹咩? 如果不喜歡某個人,不用去傷害,只要不看、不聽他們就得,打字留言很嘥時間,不如將那些時間放在自己喜歡的人身上不是更好嗎?見到網上留言鬧『古淖文死人妖』或『譚輝智又點點點』,我和輝智不知幾老友,吹咩?」他強調《中年2》大家庭互相很友愛,希望大家支持他們每一位,之後唱出陳蕾《凡星》為演唱會結尾。

無膽模仿Tyson Yoshi露半球打扮

完騷後,古淖文一臉疲態,解釋總綵排加正式演出,像一日內唱了兩場騷,累到哭不出來,很開心首次在港開個唱,感謝父母、朋友和粉絲支持。問到串燒歌環節要求重唱原因?他說:「發覺起音樂和我要準備唱的時間不配合,為免失禮大家要求重來,感激大家包容。」 提到自覺似Tyson Yoshi,古淖文認為自己新髮型與對方相似,加上燈光影響,巧合兩人同愛健身,自認身形不及對方好,無膽模仿Tyson Yoshi出席《叱咤》頒獎禮的露半球打扮,「我已盡力,開騷前勤操體能多於顧身形,只敢露手臂」。

古淖文承認是有感而發說出網民惡意攻擊言論,「說沒有看過那些留言是呃你,以前會不明為什麼,現已見怪不怪,沒有不開心感覺。就算全世界都說我不好,自己也要繼續生活。經歷多了,見識好多人與事,體會更多便慢慢有進步,正所謂IQ可以低,EQ要愈來愈高」。古淖文稱有邀請《亞洲星光大道》戰友陳蕾捧場,對方有工作在身不在港,又笑稱羅力威現時似全職湊仔,不會打搞他。

記者:林蘊兒