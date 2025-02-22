【娛樂場】《看我今天怎麽說》 游學修鍾雪瑩為角色去到盡

【明報專訊】導演黃修平執導，游學修、鍾雪瑩、吳祉昊主演電影《看我今天怎麽說》之前未上映已備受關注，去年10月在英國BFI倫敦影展作世界首映，成為第31屆香港電影評論學會大獎10部「推薦電影」之一，鍾雪瑩憑此片封金馬影后，並入圍香港電影金像獎，跟衛詩雅、談善言、許恩怡、區嘉雯爭影后。

三聽障青年因手語結緣

故事講述三名聽障青年，因不同的生活選擇，展現截然不同的生命態度。子信（游學修飾）自小生活在無聲的世界中，以身為聾人為榮，用手語活出自信；Alan（吳祉昊飾）則選擇植入人工耳蝸，努力融入健聽社會，擁有口語能力的他，同時熟練手語，與子信成為莫逆之交；素恩（鍾雪瑩飾）自幼接受人工耳蝸手術，艱辛學習口語，雖然說話帶着口音，卻不懈追求融入「正常人」生活。三人因手語結緣，成為好友，卻在彼此的碰撞中看見更多生活的真相。面對外界的偏見與制度的不公，他們在聾人群體的暗流中掙扎，尋求突破聲音隔膜的可能，最終能否找到屬於自己的答案？

黃修平：吳祉昊啱演Alan角色

《看我今天怎麽說》是黃修平繼2021年《狂舞派3》後，相隔3年再度推出的新作，談到兩名男主角游學修與吳祉昊，他分享背後的選角故事，「在一早的時候，我已決定聾人角色盡量由聾人演出，最後在一名聾人老師介紹下搵到Marco（吳祉昊），他的性格、形象同埋對演戲的熱誠，縱使他是素人，都覺得他好適合演Alan這角色」。

至於選擇游學修飾演聾人角色子信，黃修平說：「游學修作為健聽人，要演聾人角色其實是好大挑戰，我對他的才華非常有信心，加上他的個人經歷、性格等都跟子信角色好脗合。」他續道：「開拍前，我哋的聾人手語指導非常嚴謹，不留情地去訓練游學修的手語，他好認真去做這件事，最後出來的效果非常好。」

游：既痛苦又幸福

游學修今次挑戰全手語角色，過程令他非常難忘，「我未試過為一個演出做咁多準備工夫，對演員嚟講，既痛苦又幸福，用咗超過一年時間學手語。始終我係一個健聽嘅人去演一個聾人，希望聾人嘅朋友滿意我嘅演繹」。他提到幾乎每個場口，跟導演、編劇及手語老師都會研究，或臨場修正，務求每個手語信息都表達清晰。

鍾：多謝聾人朋友指導

至於鍾雪瑩要以聾人口音演繹角色，跟游學修一樣花了不少時間與聾人朋友交流，「他們細細個開始上言語治療中心，或者屋企人都希望他們用口語成長，我在他們身上認識到聾人學講說話方式、聾人點樣睇世界的方式，以及聾人融入社會的方法，好多謝他們」。她表示當年聽到電影開拍消息，自己主動私訊導演，最後獲邀參演。吳祉昊稱最初收到邀請非常驚喜，加上香港一直甚少以聾人為主題的電影，能夠參演覺得非常有意思。