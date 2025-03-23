《女神配對計劃》 單身姜卓文盼奪女神芳心 江美儀為「女兒」羅毓儀揀對象

【明報專訊】無綫戀愛真人騷節目《女神配對計劃》，為李芷晴、梁敏巧、葉蒨文、關嘉敏及羅毓儀「全球招親」，吸引數百男士報名參加，連日分批海選面試。其中13名參加者昨日會見傳媒，並由江美儀、麥玲玲、陸浩明及陳懿德擔任面試官，輪流發問，考驗參加者口才與反應。面試男外形有高矮肥瘦，來自不同行業，也有熟識面孔，包括曾向「東張女神」梁敏巧示愛失敗的黃駿濠（Baby Face）、曾參加《我推的野男LIVE！》「翻版張敬軒」梁景及姜大衛兒子姜卓文，還有任職律師的劉啟進，最大年紀是54歲高漢良，被指是王晶加林敏驄的混合體。

Baby Face目標梁敏巧

Baby Face表示參加節目為再次親近梁敏巧，誓奪芳心。麥玲玲卻潑冷水，指他不太可能靠「面相」，應用誠意打動對方。他稱正學打拳操肌，掀起上衣時露出豬腩肉。Baby Face視劉啟進為勁敵，相信女神選對象未必要求有錢和靚仔，會注重性格和有愛心。他努力操肌，要學習彭于晏精神，永不放棄。劉啟進表示參加真人騷獲老闆支持，對象是李芷晴，又稱有殺手鐧，操得一身肌肉。

麥玲玲摸健身教練腹肌

江美儀在劇集《下流上車族》飾演羅毓儀母親，笑稱幫眼揀對象，首要觀察人品，其次要有經濟條件，欣賞參加者面皮厚不怕被評頭品足。

單身江美儀不會趁機選對象，稱前老爺夏春秋（冬叔）早前離世，關於冬叔的喪禮安排未收到進一步消息。她有慰問冬叔家人，但不敢打擾，會為冬叔誦經。

麥玲玲提議自稱「貝沙灣第一胸肌」的健身教練邱迦康脫去外衣，曬結實手臂、胸肌及腹肌，麥玲玲忍不住伸手摸對方腹肌。姜卓文透露兩個多月前與舞蹈員女友分手，回復單身，參加面試前有通知父母，獲得支持。他否認被前度飛，「可能大家在生活和價值觀有不同，她是好女仔，但性格未必夾到。我着重性格多於外表，夾得到最重要。我鬼仔性格，較喜歡外向的鬼妹仔」。他之前在社交平台上載「婚照」，解釋是幫攝影師朋友影，被誤以為打算結婚，「我認識關嘉敏及葉蒨文，亦欣賞李芷晴。我的家庭背景可能比其他參加者受注意，但只會靠自己，準備操肌以健康形象示人，希望贏得女神好感」。

記者：林蘊兒

攝影：劉永銳

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