力邀林家謙加盟 楊受成：唔簽佢我係龜蛋

【明報專訊】《破．地獄》老闆楊受成在慶功宴公開表示想簽憑主題曲《普渡眾生》獲最佳原創電影歌曲的林家謙成英皇歌手，林家謙笑稱老闆飲醉，楊受成表示如果對方肯簽約，無論作曲、唱歌還是拍戲也可以。林家謙自嘲是「蝕本貨」：「搵我拍戲可能累老闆蝕錢。」楊受成回應：「我們蝕慣，拍10部戲一定蝕六七部，之前張敬軒主演的賀歲片也是蝕本。」他還大爆當初公司有人反對導演陳茂賢找非英皇歌手的林家謙唱電影主題曲，「不過我尊重導演意見，覺得佢搵得好啱」。

林家謙叫楊生冷靜

楊受成連番「狙擊」林家謙，還對記者說：「唔簽佢（林家謙）我就係龜蛋。」之後他跟陳茂賢受訪時，又拉林家謙入鏡說：「呢條傻仔左閃右避，唔好嘰嘰趷趷啦，企喺中間。」林家謙尷尬謂：「楊生，你冷靜啲先，做咩又夾我？」楊受成稱：「呢度唔係黑社會，唔係夾你呀。」林家謙解釋拍戲只是戲言：「求你別要，頭先講笑咋！」楊受成再說：「我哋唔講得笑㗎，反面㗎。」陳茂賢見狀說之後再傾解圍。

此外，楊受成開心《破•地獄》叫好叫座又獲獎，認為做生意最恨既有獎金（票房）也有獎品（獎項），承認對賽果有少許失望，「有一兩個大獎應該拿到的，可是沒辦法，金像獎有好多評委，總有人鍾意，有人會不鍾意。今年我們會開拍4至5部戲，至於能否找《破•地獄》原班人馬開新戲，由導演話事」。

記者：林蘊兒

攝影：劉永銳