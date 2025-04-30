何超蓮隔空撐復出 李蘊感動爆喊

【明報專訊】火火、吳若希與曾展望主持TVB Plus節目《奇情谷》，前晚主題「離婚後的二次人生」，邀得早前承認與內地老公羅冠章離婚兩年，結束7年婚姻的李蘊亮相。火火感謝李蘊復出幕前頭炮任其節目嘉賓，李蘊稱初出道，無綫找她做首個訪問，回到錄影廠特別有親切感。火火重提李蘊14歲時拍的濕身照片，當年引來軒然大波且鬧上法庭，她解釋︰「嗰時當一個普通工作去做，應雜誌要求影相。事件發生後，咁細個小朋友應該好驚，我當時好懵懂，唔係好知驚，反而身邊人好擔心我情緒。𠵱家睇番先覺咁大件事，之後好多新聞都變成係碎料。」

李蘊跟鄧紫棋（G.E.M.）與何超蓮是圈中出名的閨密，前晚何超蓮phone-in力撐好友復出，透過電話訪問說︰「Renee（李蘊）係我圈中至好嘅真心閨密，人又靚又有義氣，你做主播、出歌都繼續支持你，其實呢啲說話平時都講好多。」何超蓮透露李蘊為想陪一對子女成長，沒有自己的生活，「𠵱家出番嚟做嘢係100%支持，佢缺點係怕麻煩別人，面對困難寧可獨自承擔，待事情過去才輕描淡寫說出來，以免影響朋友，我跟G.E.M.也為她感心痛，好似今趟叫我call-in，佢勁唔好意思，係咁話『麻煩到你』，其實有咩所謂呢？佢好多呢啲位……」李蘊聞言哭成淚人，哽咽說︰「大家背景已經唔一樣，人哋嘅說話已經唔好聽，但我哋友誼自己知就得。」

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