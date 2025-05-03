談善言被《虎毒不》嚇怕不想當媽媽 盧鎮業為事業衝刺 繼續愛情長跑

【明報專訊】談善言與盧鎮業在電影《虎毒不》飾演夫妻。談善言曾想過當媽媽，但拍了該片後感受到為人母並不簡單，身心俱疲，被嚇怕說：「唔生啦。」笑言不想做「虎媽」。盧鎮業反而長知識，了解多了為人丈夫和爸爸的責任，不抗拒生小朋友，但事業剛有起色，自《年少日記》才提升知名度，未來幾年要在事業上衝刺，跟女友廖子妤維持愛情長跑。

記者：柯美

攝影：劉永銳

談善言與盧鎮業主演陳小娟執導電影《虎毒不》正在上映，戲中講述成為母親後的淑貞（談善言飾）面對育兒壓力、丈夫（盧鎮業飾）從不主動參與育兒、婆媳衝突及娘家疏離。睡眠不足、身體變化及工作壓力讓淑貞身心俱疲，努力想成為好媽媽卻失去自我，感到孤獨和無助。

嫌增肥20磅不夠

談善言為了演活初為人母的角色，事前刻意增肥20磅，呈現分娩後的體態，亦向一些媽媽取經，了解她們懷孕和生育後身體上的變化、情緒及壓力，以及如何餵哺母乳，她說：「我嫌增磅不夠多，我塊面比較瘦削，原本想再增肥多一點，但磅數全落到身上，沒辦法。」雖然大部分是「獨腳戲」，訴說自己內心世界，但她不覺得難演，「BB不停的喊聲，其實是幫緊我」。

談善言與盧鎮業覺得時下女性，家庭事業兩兼顧很辛苦，談善言說：「以前的女性，婚後專心相夫教子，現在的媽媽除了主內，還想主外，搵自己的價值。」盧鎮業認為現在照顧小朋友的方法不同，也令家長造成壓力，「以前小朋友周街跑，現在不可以，一定要家長陪伴；小朋友出世，就要預備他們的教育，照顧小孩是一個新學問」。談善言認同，表示以前的小朋友天生天養，但在資訊爆炸的年代，父母從網上得到很多育兒的資訊同時，父母之間亦會有很多比較，覺得自己做得不夠好，未能為子女鋪路，「所以才有那麼多怪獸家長出現，就是驚子女將來輸蝕，父母的恐懼亦大了很多，因有太多選擇擺在面前，驚選擇錯誤，影響子女的將來」。

不能被「偉大」綁架

問到會否嚇怕他們將來當父母？談善言表示拍攝時見到BB很可愛，一度心動想生B，但拍畢幻想隨即消失，「唔生啦！」

盧鎮業沒被《虎毒不》嚇怕不敢當爸，但上了一課，更清晰知道婚後及為人父的責任，原來有那麼多東西要去關心，例如女性身體和心理上的轉變、壓力，乳腺炎痛過生仔等，他說：「這些東西我以前都不知道，拍完該片多了些認知，將來生小孩，可以早點預備。（更加體諒女性？）必須啦！（媽媽好偉大？）偉大歸偉大，但不能被『偉大』二字綁架，偉大就要全部奉獻，不奉獻就被視為不偉大。」盧鎮業跟女友廖子妤感情穩定，但未有結婚及生兒育女計劃，稱拍戲10多年，近年才獲觀眾認識，去年憑《年少日記》角逐金像獎最佳男主角，之後便多了不少演出機會，所以想把握機會，未來幾年專注工作。

單身一世也可以

談善言跟盧鎮業一樣，目前在事業上衝刺，之後才想其他。感情空白的談善言稱皆因太「宅」，沒工作就留在家中，沒機會認識新朋友。沒朋友介紹男生？她望住盧鎮業笑問：「做乜唔介紹呀？」盧鎮業透露之前結伴出席東京國際電影節和釜山國際電影節時，都說過介紹男生給談善言，但返港後沒跟進。

可有適合談善言的男生？盧鎮業說：「其實好難，我自己都少認識新朋友。」盧鎮業問談善言會否接受姐弟戀？談善言笑稱可以考慮，但不心急拍拖，家人亦沒催促，「家人對我好放任，只要我開心，單身一世也可以」。

談善言 / 化妝：German Cheung

髮型：Larry Ho

盧鎮業 / 化妝：Kaho Cheng

髮型：Jay Yeung

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