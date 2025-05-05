Gaga開騷免費招待逾200萬樂迷 美媒稱帶給巴西7.8億經濟效益

【明報專訊】百變天后Lady Gaga繼上月在美國Coachella音樂節一連兩個周五演出，宣傳今年推出的大碟《Mayhem》，上周到訪墨西哥開騷，前日轉戰巴西里約熱內盧科巴卡巴納海灘，入場費全免，據美國有線新聞網絡（CNN）報道，吸引超過210萬觀衆入場，成為Gaga歌唱生涯的一項紀錄，並為當地帶來1億美元（約7.8億港元）經濟效益，本月18日起將移師新加坡國家體育場演出4場。

巴西里約熱內盧科巴卡巴納海灘是舉行演唱會的熱門地點，去年樂壇天后麥當娜（Madonna）亦在同一場地舉行免費演唱會，吸引160萬觀衆到場，據悉無論麥當娜或今次Lady Gaga的演出均由當地政府全力支持及支付費用。

這次是Lady Gaga相隔12年再到巴西舉行演唱會，據CNN報道，巴西政府動用5000警力巡邏，又使用金屬探測器、無人機和人臉識別攝錄等協防。有觀衆早上7時已開始排隊入場，並稱為了Gaga一切也值得；美媒報道指有觀衆從其他國家像阿根廷飛抵當地；亦有來自聖保羅的巴西人乘搭通宵巴士到科巴卡巴納海灘。有去年參加麥當娜演唱會的觀衆稱感覺今次Gaga演唱會人潮更多更擠。CNN報道指這次Gaga的演唱會吸引超過210萬人到場，估計為當地帶來上億美元的經濟效益。

Lady Gaga這次在里約熱內盧開騷，歌衫大致與上月Coachella音樂節的演出相同，但加插了巴西元素，包括穿著受巴西足球國家隊波衫啟發所設計的黃色、綠色歌衫，又揮動巴西國旗，甫出場即表示，「你們等了我超過10年，我已準備好了，會奉獻所有給你們」。其後獻唱《Alejandro》、《Poker Face》、《Abracadabra》等大熱歌曲，台下揮動彩虹旗的觀衆更不時一起和唱。臨近演出尾聲，Gaga表示，「我們是魔怪（粉絲暱稱），魔怪永不滅」，並以《Bad Romance》為演唱會畫上句號。其實正式開騷前一晚，她突然換了多套歌衫綵排，給沙灘上的人群帶來驚喜。

Coachella音樂節、墨西哥兩場演唱會、前晚里約熱內盧及本月18日起在新加坡國家體育場演出的4場，均是Lady Gaga為新專輯《Mayhem》宣傳，而且見反應好，所以決定舉行《The Mayhem Ball》世界巡迴演唱會，7月16日在美國內華達州揭開序幕，9月29日轉戰歐洲在倫敦起步，暫定12月12日在澳洲悉尼落幕，當中未有亞洲演出地點，加上主辦方指新加坡4場不納入《The Mayhem Ball》之內，Gaga還是有機會在亞洲其他地點開騷。