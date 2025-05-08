張柏芝紅噹噹現身澳門不受訪 魏浚笙受傷留陰影 胡杏兒撐老公攬女

何超儀（中）蹺實老公陳子聰（右）和Iman（左）同行，透露想跟同場的Rain、林嘉欣和張柏芝合作，之前曾跟張柏芝接洽合作拍電影，戲中同演一個角色，可惜最後不成事。（攝影：鍾偉茵）

【明報專訊】《水舞間》在澳門重演，昨晚一眾巨星現身觀禮，包括韓星鄭智薰（Rain）、劉嘉玲、張柏芝、魏浚笙（Jeffrey）、李冰冰、舒淇、陳慧琳、蔡卓妍（阿Sa）、方力申和胡杏兒等。張柏芝前夫謝霆鋒上月假啟德主場館開騷，二人所生的兒子謝振軒（Lucas）和謝振南（Quintus）現身捧場，顏值成焦點，令身為母親的她亦成熱話。她昨日穿上鮮紅色連身裙到場，活動前透過大會表示不受訪。魏浚笙拍戲頸部受傷後首露面，重提意外經過猶有餘悸，慶幸傷勢不嚴重，毋須縫針。胡杏兒為老公李乘德被影到在夜店攬女解畫，稱對方行為屬正常社交，否認婚變傳聞。

記者：林蘊兒

攝影：鍾偉茵

張柏芝昨日穿鮮紅色連身裙到澳門出席《水舞間》發布會，前夫謝霆鋒上月在啟德主場館舉行演唱會，兩人所生的兒子Lucas和Quintus現身捧場，顏值成焦點，令張柏芝也成熱話。不過她在活動前已透過大會表示不接受傳媒訪問，僅在活動上分享對澳門的印象，她說：「澳門好多美食，我最喜歡光顧路邊小店，吃燉蛋、燉奶。」

魏浚笙被繩索纏頸險窒息

魏浚笙日前拍戲頸部受傷，隨即送院，之後在社交平台報平安。昨日他受傷後首現身，頸部貼上膠布，透露正在康復中，每天要洗傷口消毒，醫生估計要一星期才痊癒。他重提意外經過猶有餘悸，慶幸傷勢不嚴重，毋須縫針，不擔心留有疤痕，「當日拍一場wakesurf（滑水）戲，被繩索纏住頸部一圈，失平衡『撻』落水，勒住幾秒。導演和工作人員大為緊張，上水一刻已流血，覺得有窒息感覺，意外後導演給我時間養傷，待康復才補拍落水戲」。會否有陰影？魏浚笙承認有少許，「未落水，未知情况，復工多拍3日便殺青。（會否買重保險？）吓，好似唔吉利，以後會盡量小心」。問到女友兼經理人當刻有否嚇到喊？他避談，只說要去還神。

胡杏兒強調跟老公感情無問題

胡杏兒日前出席活動，臨時避見傳媒，拒絕就結婚10年的老公李乘德早前在夜店攬女事件回應，昨日她有備而來，首度公開回應，稱老公攬女是很大誤會，當晚出席夜店的人都是相識多年、很親密的好朋友，連親戚都在場，「包括被影到跟老公擁抱的兩名女士，都是認識多年的朋友，兩女士的老公都在場，我老公不分男男女女都會攬，他和朋友的行為都是正常社交，今次真是大誤會，我和老公感情絕對沒有問題」。問到有沒有就夜店流出照片捉內鬼？她說：「老公已翻查CCTV，見到有一名單獨男士在場偷影，相信對方是受指示去做這件事，其實老公當刻都知被偷影，他自覺行得正企得正，沒有理會，沒想到件事會發酵到很大。」

經過此役，李乘德會否避忌一點？胡杏兒說：「相信老公以後不敢再去那麼公開的地方，不過佢強調自己行得正企得正，若然他真的有問題，就不會被人影！無法啦，佢太太係我，一舉一動都會有人留意。」提到日前出席活動避見傳媒，胡杏兒解釋是另一誤會，當日活動是內地經理人接洽，不知道有香港傳媒應邀到場。

劉嘉玲向被玩男主角講「唔好意思」

劉嘉玲在金像獎頒獎典禮玩盡多名候選最佳男主角，引來熱話，自嘲資格夠老，才被讚講得精彩，「我經常搵這些男主角來開玩笑，在此說聲『唔好意思』，我都是照稿講，加臨場發揮，多謝劉青雲、郭富城和之前的劉德華，他們好配合，知道是一個騷，我有乜嘢得罪，請大家唔好介意」。至於說林峯「人chok、歌精、舞勁」，她說都是稿，「其實chok又點，慘得有人鍾意。（梁朝偉在你心目中最靚仔？）梗係，梁朝偉唔chok，佢真係唔覺得自己靚仔，佢亦唔介意自己唔靚仔。他認同男女演員的演技，不過冇跟我講過邊個靚仔、靚女」。

方力申太太葉萱盛傳懷孕，他笑口否認。問是否怕BB小器不能講？方力申扯開話題，稱老婆會看他的訪問，不敢說太多，不過承認想早日成為人父，「生小朋友是我夢想，當然希望愈快愈好，但一切隨緣，這些事要天時、地利、人和配合，如果有蛇BB，都幾夾我」。

蔡卓妍為「小三」梁超怡講好話

蔡卓妍心情大靚，對於好姊妹容祖兒日前爆她與石恆聰復合，她一臉無奈否認拍拖，「祖兒忙到思覺失調，她竟然知道連我也不知道的事」。是否容祖兒看到你和前度的舉動似復合？蔡卓妍說：「不清楚，也不明點解。」她強調每日過得很開心 ，呼籲大家不要為她太擔心。傳介入她和石恆聰戀情的梁超怡澄清沒有做小三，蔡卓妍替對方被拖落水叫慘，「我已講過好多次，沒有這回事（小三），她真的與這件事無關，我們也不認識」。

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