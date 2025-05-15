【娛樂場】《一日打工限定》 龔嘉欣通渠吸糞 張振朗執海上垃圾

【明報專訊】藝人幕前演戲大家見得多，走入社會打工就不常見。無綫全新節目《一日打工限定》，集合視帝視后、上位小花小生等15名藝人「體驗職場百態，感受工作的價值與意義」。每集有一名藝人跟隨專業師傅展開一日打工體驗，包括「海上清潔師」張振朗、「通渠師傅」龔嘉欣、「燒味師傅」蕭正楠、「動物護理員」陳曉華、「點心師傅」姚子羚、「飛機維修員」劉穎鏇、「粉麵師傅」朱敏瀚、「樂器維修員」劉佩玥、「雞農」戴祖儀、「送貨司機」孔德賢、「魚販」賴慰玲、「兩餸飯店員」黎諾懿、「馬房助理」張馳豪、「裝修師傅」吳偉豪和「巴士司機」丁子朗。藝人以第一身角度帶觀眾了解香港各行各業，透過身體力行體驗「另類職人」每天返工所面對的非一般情况和感受，藉此展現行業中職人的專業精神。

陳曉華抱球蟒上身

龔嘉欣、陳曉華和戴祖儀從事的行業讓不少網民表示「觸目驚心」。龔嘉欣從事「通渠吸糞」，單看文字描述已感受做這行業要克服很大的心理障礙。《一日打工限定》宣傳照中，龔嘉欣以重型清潔姐姐造型「開工」，拿着巨型吸管吸起大量糞便，未知是否受現場味道影響，她一度扁嘴兼凸眼。

陳曉華化身「動物護理員」，聽落好似好開心，不過製作組安排她照顧球蟒（大蛇），該條蛇的軀幹粗過陳曉華手臂，還要抱牠上身，她表示大膽程度讓工作人員佩服。至於照顧雞與雞仔的戴祖儀負責清潔一盆相當大面積的雞糞。之前在《飛常日誌》飾演空姐的劉穎鏇，獲安排從事與飛機有關的行業，以專業維修師look上陣維修飛機，狀甚有型。

男藝人方面，張振朗和吳偉豪不約而同大曬力的表現，當中出海負責清潔工作的張振朗還未開工，摺起衫袖大曬麒麟臂，一副「作戰」狀態。一眾藝人無論從事什麼行業，都展現專注和爆發力一面，讓大家看到他們不是做樣，是落手落腳認真體驗。

《一日打工限定》

5月19日起 逢周一至五晚10時30分 翡翠台播映