《九龍城寨》電影場景展開幕 胡子彤張文傑建議賣叉燒飯 伍允龍避談新戀情

【明報專訊】胡子彤、張文傑及伍允龍去年合演電影《九龍城寨之圍城》掀起一股城寨熱潮，他們昨日到九龍寨城公園出席《九龍城寨光影之旅》電影場景展開幕禮。胡子彤稱小時候曾到這公園玩，但當時不知歷史背景，拍完這套戲，場景又移師到這個公園展出，感覺像完成一個創舉，「是整個團隊功勞，因為一套電影可以將文化和歷史吸引到遊客十分重要，本地市民亦未必知道這段歷史，希望市民來看，並吸引多些外地觀眾來，支持香港電影及旅遊業」。張文傑看到場景勾起不少拍攝時的回憶，最開心是場景冷氣充足，是個幾好的旅遊點，「我們拍這套電影時，也想不到發展到這樣，一路走來，由夢幻到有種責任，一起憑這套電影推動香港旅遊業，有這機會一定要盡量做」。伍允龍最鍾意是天台場景，安排電視播放飛機經過。

《城寨》系列將開拍

3人建議增設售賣叉燒飯會更吸引，胡子彤透露曾計劃在這區開咖啡廳，覺得有商機，但想專心演藝工作而擱置。對於林建岳在現場透露同系列電影《龍頭》及《終章》將開拍，張文傑稱一直都是聽到消息，但未收到通知，他們很期待，他已準備好。伍允龍飾演的角色已死，稱正準備收電話，「未知有什麼安排，可能未話畀我聽，『王九』這角色演一次已很開心，相信有機會再見」。問他們會否擔任林峯紅館演唱會嘉賓？他們稱應該會，胡子彤表示前晚看了首場。問到是否為看嘉賓周秀娜？他笑道：「唔准咁講！我是睇阿峯，染咗髮靚仔到差點認不到。（周秀娜不靚？）呢啲嘢擺響心入面，不會講出口。」

伍允龍早前被網民發現跟年輕女子遊主題樂園，是否有新戀情？他表示與朋友去主題樂園玩得很開心，但拍拖與否不想講得太清楚，「我拍不拍拖都好，都不會特別宣布，被影到清清楚楚就講，至於話她好年輕，可能啲相影得不太清楚，但又不是好大。（是否圈中人？）以後就知」。

記者：林祖傑