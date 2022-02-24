beauty：抗疫居家美容 敷啱面膜 做好護膚基本功

Tatcha煥麗深層保濕緊緻面膜——面膜由椰子萃取的生物纖維素製成，據稱能在皮膚上形成密封保護膜，讓精華的滲透力比一般紙面膜高53%；當中加入沖繩紅海藻及透明質酸成分，以提煉滋潤的精華，據稱有助提升肌膚的光澤並鎖緊水分。$820/4片（品牌提供）

Dr. Barbara Sturm Face Mask——配方專門為溫和去角質而設；當中的馬齒莧，蘊含豐富omega-3脂肪酸，據稱可激活皮膚自身抗氧化防禦系統，保護敏感的細胞膜抵抗自由基的侵襲。蘆薈和洋甘菊精華，則據稱能為深層皮膚保濕，同時鎮靜刺激不適。$965/50ml（品牌提供）

【明報專訊】疲情來襲，大家長時間宅在家，心情難免變得鬱悶。這時候我們能做好的，便是好好照顧自己。既然待在家的時間比以往多，倒不如花點時間展開居家美容計劃，認真護膚，留待「出關」時以最佳狀態示人。

說起居家美容，敷面膜似乎是最簡單的護理工夫，然而不少人也對敷面膜的方式存有誤解，敷錯面膜成效大減之餘，還間接為皮膚帶來傷害。不想再敷錯面膜？兩名資深專業化妝師教路，指出當中需要注意的細節。

第一步先從挑選面膜說起，從2月下旬至3月，這段時間天氣乍暖還寒，最適合敷什麼面膜？專業化妝師Echo Wong表示：「皮膚很容易因為天氣變化而出現發紅、痕癢或過敏等情况，建議選用保濕、抗敏功效的面膜，加強皮膚抵抗力。」另一專業化妝師Vanessa Wong亦認同說法，「當天氣不穩定時，一般人的皮膚都比較容易敏感，有此情况的話，建議可減少用紙面膜，改用cream狀質地的面膜，並應以保濕成分為主，同時避免使用美白成分、果酸成分的面膜」。

面膜並非敷得愈耐愈好

很多人對敷面膜，也帶有一種「迷思」，總深信面膜停留在面上的時間愈長愈好，甚至乎為求「高效率」，會在work from home期間，邊對着電腦工作，邊敷紙面膜。Echo指出： 「每種面膜的使用時間都有別，應按照產品上的說明，一般來說15至30分鐘便足夠。另外，工作時，建議使用cream狀質地的面膜較為方便；至於紙面膜，還是留待relax時，放鬆心情時才使用較好。」Vanessa亦提醒大家：「在家工作時敷面膜，注意不要一時忘形敷得太耐，面膜並非敷得愈耐愈好，尤其是紙面膜，時間太長的話，反而會倒吸面部水分。另外，如果有時間，建議在敷面膜時躺下來，這樣吸收效果會較好，同時可避免紙面膜的重量，令面皮向下拉，久而久之導致下垂。」至於是否需要每天勤敷面膜，Echo表示一般而言，每星期敷3次面膜便足夠，除非皮膚出現嚴重缺水問題，才需要每天敷面膜。他亦補充：「若每天敷面膜的話，建議使用cream狀質地的面膜會較好，因為絕多數的紙面膜都含有較高的防腐劑，有可能導致過敏情况。」

敷面膜有日夜之分？

平常使用護膚品，都會因應日夜的皮膚狀態而有所區分，那麼作為修護皮膚的面膜，又有沒有日、夜之分？Echo認為：「一般來說，保濕、抗敏、抗衰老等功效的面膜，都沒有分日夜。至於美白功效的面膜，則不適合於日間使用，由於當中一些美白成分有吸光功能，有機會令皮膚黑色素增加。」Vanessa則指出：「雖然敷面膜並沒有日夜之分，不過建議盡量在晚間敷，因為敷面膜後直接化妝，有可能出現『卡粉』情况，太潤的面膜亦會影響妝容的持久度。在睡前使用，即使撕去面膜後，還可以加以按摩令精華更加吸收。」

市面上，經常可見標榜為「懶人恩物」的sleeping mask，方便用家邊睡覺，邊美容。事實上，這些產品適合敷過夜嗎？Echo表示：「Sleeping mask是一些成分溫和的修護產品，敷過夜的話也不會有太大的問題。不過須留意，在生暗瘡期間，便不適合使用，由於sleeping mask質感較滋潤，當中的油脂，有可能令炎症變得嚴重。」Vanessa亦認同說法：「個人不太喜歡sleeping mask，因為容易玷污枕頭，而且不適合有暗瘡及敏感皮膚。」

事前去角質層 提升成效

花時間敷面膜，當然希望改善皮膚質素，怎樣才可以提升敷面膜的成效？Vanessa表示：「想效果好，必須持之以恆。另外亦應留意皮膚的角質層是否過厚，過厚會影響面膜的吸收。如果有此情况，可間中使用有果酸成分的產品。另外，浸浴期間或洗澡後即時敷面膜，都是把皮膚水分鎖緊的最好時機。」Echo則建議：「可先使用具清潔功效的面膜，令毛孔保持暢通；隨後再使用保濕面膜作滋潤，這樣便可以加強皮膚的吸收能力。」他亦建議可以使用面膜導入儀，幫助面膜加快吸收，提升功效。

至於敷面膜後的「善後工夫」，對於許多人來說都充滿疑惑，敷完面膜，當面上還殘留精華，到底要輕拍進皮膚，還是應用清水洗掉？Vanessa指出：「大多數的紙面膜都標榜不用過水，建議用後皮膚沒有侷促感的話，可以加以按摩3分鐘令精華吸收，然後直接塗上慣常使用的護膚品。如果在日間敷面膜，必須過清水洗淨，否則影響妝容效果。至於cream狀質地的面膜，就需於用後過水，可使用洗面海綿或化妝棉打圈冲水洗淨。」

查詢：Borghese 6972 5570（銅鑼灣崇光百貨專櫃）；Caudalie 3102 1823（海港城店）；Dr. Barbara Sturm 3572 0364（ifc連卡佛專櫃）；Sephora Hong Kong 3168 4088（ifc）；Tatcha 3104 2983（時代廣場連卡佛專櫃）

■Vanessa Wong

專業化妝師，為藝人及歌手化妝、廣告、多媒體視頻、舞台化妝等。

■Echo Wong

從事化妝工作超過10年，曾參與各大廣告、媒體雜誌化妝工作，經常與不同品牌合作，提供美容交流和培訓，與不少名媛明星合作無間。

文：劉詩言

編輯：陳淑安

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