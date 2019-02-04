Hear HER Say...：跳街舞燃起生命熱情

【明報專訊】「我跳breakdance時的名字叫Mirage。黑色予人強烈、aggressive的感覺，跳breakdance、與人battle時一定想贏，黑色能幫助我表達這情緒。」26歲的Jessica Siu說。最落力的時期，她每周健身3、4次、跳舞5次，每次5小時，積極到世界各地參加世界賽。不跳舞的日子，她戴上斯文款眼鏡，

穿西裝套裝，「變裝」成動畫公司director，四出開會傾生意。

到底是什麼力量，推動這位充滿熱情及幹勁的女生？

1. Breakdance令你發現什麼?

我以前很懶惰，只愛打機、讀書成績很差。自從學跳breakdacnce，我領悟到只要肯勤力練習，原來可以做得好，自此我一直抱持這信念生活。後來在學業上用功，成績大有進步。

2. 為什麼breakdance對你有這麼大的影響?

很多人認為跳breakdance都是一無是處、吸毒的街童，但我在倫敦讀書時認識的，都是讀醫科、金融、藝術等不同範疇的專業人士，他們的認真、對跳舞的熱情與付出，令我學識如何成為一個更好的人。

3. 跳舞對你來說是什麼?

跳breakdance是在講一個故事，動作可自由創作，例如有韓國朋友看電影時見到一幕有人用刀切開另一個人，啟發他將這個動作融入舞中。上次比賽，跟我battle的對手是曾抄襲我動作的女生，我的部分舞步便向她表達這種不滿。

4. 你有什麼目標?

我今年辦了大型breakdance比賽「獅子山下」，未來也想繼續辦比賽和workshop，幫助年輕人一邊學breakdance，一邊學做人。

5. 動畫和breakdance有什麼關連?

動畫和breakdance有很多共通點，都是想溝通、講故事。一段1分鐘短片，我可能用了1個月時間製作，以動畫表達message；而每次breakdance表演的動作，我都會練習1個月，那些動作都在表達我的想法。

6. 你擁有自己的公司，背後有什麼理念?

兩年前，我跟4個前同事一起成立動畫公司Giri Guru（嘰哩咕嚕）。公司名字像是肚餓時發出的聲音，人肚餓時會吃東西令自己開心，我希望動畫影片像令人吃不停口的爆谷，止住人的「肚餓」，令人開心。

7. 在香港跳breakdance有什麼難處?

沒有場地練習，連香港理工大學的場地也禁跳街舞。香港的B-Boys和B-Girls都是各自找studio秘密練習，感覺如「一盤散沙」，而他們可以去外國比賽的機會也不多。現時breakdance除了成為青年奧運會的項目，更被推薦為2024年巴黎奧林匹克的特選運動項目，我希望更多人認識，並得到政府的關注及支援。

8. 你認為什麼是美?

我認為對人友善、待己待人坦誠的人最美。

9. 人生中最大的困難是什麼?

真正知道自己在追求什麼。常聽到有中學同學因滿足家人期望而讀醫科、法律，畢業後出來工作卻覺得不開心，不知道自己想要什麼。

10. 有什麼東西的價值被人高估?

金錢。錢雖然是必需，但自己最開心的時間都跟物質生活無關，可能是跟朋友坐在咖啡店聊天。不少朋友擔心賺錢不夠多，但我覺得只要有家庭、有自己喜歡做的事，已經很快樂。

■Profile

Jessica Siu蕭裕蓓

26歲，畢業於英國倫敦Ravensbourne College of Design and Communication，後來開設動畫公司Giri Guru。跳breakdance 9年，積極參加比賽及舉辦活動。

文：吳穎湘

編輯：陳淑安

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