運動處方：肢體殘障 循序漸進運動

【明報專訊】東京奧運和傷殘奧運（殘奧）如箭在弦。提起殘奧，大家會想起一眾傷殘運動員的英姿。其實，無論身體有沒有殘障，是否職業運動員，都有做運動的必要，並應該公平地享有做運動的權利。

缺乏運動 自理能力下降

眾所周知，運動量不足會引致不少健康問題，例如增加患心血管疾病風險；肢體殘障人士額外要面對，欠缺體能運動而令體力下降，繼而降低自理能力。不過，肢體殘障人士為什麼會欠缺運動？有研究指出，阻礙肢體殘障人士運動包括個人因素，例如自覺沒有能力運動，甚至覺得沒有做運動的需要；或是人際因素，例如家人朋友未能給予支援；還有社區及外在環境等因素，例如沒有適合肢體殘障人士的設施和運動班。要鼓勵肢體殘障人士運動，要先從這種種的障礙着手。外在環境因素要靠社會各界合力改善，而作為肢體殘障人士或其家人朋友，則可從個人和人際因素開始。

首先，即使肢體殘障，都有足夠能力，亦有需要做運動。可以在運動量、運動種類及器材上調節。美國運動醫學會為剛開始做運動，又毫無經驗的肢體殘障人士，提供了以下心肺功能運動建議：

頻率：1星期4至5次

時間：由可承受時間開始，並以1次40分鐘為目標

強度：低強度（運動時有些少氣促，仍可以說話）

水樽、彈力帶 助練肌力

種類方面，不妨以最基本走路、推輪椅，或家中踏步、活動肩膀等開始運動計劃。另外，如要鍛煉肌肉力量，可用簡單器材，如水樽，或利用自身重量作為阻力鍛煉肌肉。如果手部活動不靈活，可嘗試把彈力帶固定於手腕或手臂，以提供阻力。

剛開始時，1星期運動2次，每次20分鐘，如以走路為運動，以輕鬆速度行走，並於需要時休息。當養成了運動習慣後，可以逐漸增加每星期運動節數、時間、強度，但切記要循序漸進，例如慢慢增加至每星期2次30分鐘的運動，之後再增加至1星期3次，餘此類推。

另外，坊間不同團體舉辦的運動班，例如坐式太極、硬地滾球、輪椅籃球等，適合不同年齡、不同肢體殘障程度人士參與。大家可諮詢物理治療師，或有肢體殘障人士運動訓練知識的教練，又或醫護人員，根據自己能力，利用合適儀器運動。家人和朋友可鼓勵，甚至陪伴一起做運動。

希望大家不論傷健與否，發揮現有能力，積極運動，保持身體健康！

文：陳穎雅（香港公開大學物理治療學系助理教授）