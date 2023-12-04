視光師驗配 正確佩戴、護理 孩子也可戴隱形眼鏡

【明報專訊】在眼科視光中心常見到，不少中學生因為想方便運動，或為貪靚打扮，提出驗配隱形眼鏡的要求。

青少年或孩子是否適合戴隱形眼鏡？幾多歲才可以佩戴？有什麼要注意的地方？

最近，一名朋友帶着讀初中的兒子來找我，不是擔心兒子近視加深，而是兒子升上中學後，開始「貪靚」，加上身邊朋友開始戴隱形眼鏡（簡稱con），就蠢蠢欲動也想嘗試。而這名朋友有網上訂購隱形眼鏡的習慣。我問他：「你擔心什麼呢？」

「我擔心他年紀太小，不懂如何處理隱形眼鏡，又不清楚什麼隱形眼鏡才合適，而且不知道戴隱形眼鏡對眼睛好不好……」朋友的回答既令我好氣又好笑，我反問他：「那你覺得家長是成人了，就懂得處理以上情况？就可以網上買con？」

小朋友想戴隱形眼鏡，原因大多離不開美觀、方便運動等，近年亦有隱形眼鏡能做到控制近視加深效果。而家長擔心主要來自以下幾個問題：

‧眼睛安全問題，如會否容易發炎？

‧擔心孩子自理能力

‧有家長覺得隱形眼鏡是「成人用品」，小孩子眼球「未大定」，不適合佩戴

然而，在我日常工作中發現，即使成年人，亦不見得懂正確處理隱形眼鏡。

翻戴即棄con 傷角膜淚腺

隱形眼鏡有別於一般消費商品，在很多國家及地區已納入醫療儀器用具，惟香港遲遲未受法例強制規管。胡亂購買、不正當使用，會增加眼部受傷、角膜發炎等風險。曾遇過一名20多歲年輕女性，她喜歡戴有顏色隱形眼鏡，但從來沒有找過註冊視光師（第一部分）（下稱視光師）做眼睛檢查，而且有「翻戴」即棄隱形眼鏡等壞習慣。檢查時發現，她除了角膜有損傷外，淚腺功能也有退化，可見找合資格視光師驗配的重要。其實，英、美、澳，甚至台灣等地都已立法規管隱形眼鏡的出售，必須持有效處方才能購買。現時香港法例的漏洞和隨處可見的售賣點，容易令人誤以為隱形眼鏡是可按自己喜好隨意選購的商品。

其實不少家長都有戴隱形眼鏡的經驗，但很多缺乏正確的護理知識，甚至沒做過合適的驗配及佩戴後的定期護理，結果在懂與不懂之間產生恐懼。加上，有些人因為停戴一段日子，對於隱形眼鏡的了解仍停留在過往階段，例如：很多年前的軟性隱形眼鏡是每年更換（俗稱年con），而現在大多數人都選擇每日即棄（day con）。而科技日新月異，隱形眼鏡更是經歷多代物料的改善，例如以前透氧度很低，只有約5至9dk/t（透氧度單位），現在高透氧物料則可達120dk/t。但值得注意的是，隱形眼鏡物料進步不代表可以胡亂佩戴。

4歲角膜大小、弧度 接近成年人

對於從未使用過隱形眼鏡的人，更需要有正確的驗配和護理知識。每個人眼角膜形狀有所不同，隱形眼鏡透氧度、物料、弧度等都會影響佩戴的舒適度，還要考慮佩戴者視力穩定度及眼睛健康。即使是同一品牌、同一度數，亦不代表適合每一個人使用，所以不能單靠朋友介紹，否則有可能為眼睛帶來長遠影響。

不少家長擔心兒童眼睛還未發育完成（如角膜大小或弧度等），不適合佩戴隱形眼鏡。事實上，在4歲左右，眼睛角膜大小及弧度已經非常接近成年人；加上近年隱形眼鏡物料技術進步令透氧度上升，隱形眼鏡沒有了歲數的限制，例如有2至3歲患有先天性白內障的幼童，在摘除晶體後需要找視光師驗配特製隱形眼鏡來補足晶體度數，以提升視力及滿足視覺發育的需要。

佩戴歲數無硬性限制

相比年齡限制，孩子用眼習慣和需求才是重要的考慮因素。近年有關兒童或青少年佩戴隱形眼鏡的研究，發現佩戴隱形眼鏡的孩子，在拿掉有框眼鏡後能增加活動方便度和自信心；例如喜愛運動的孩子，佩戴隱形眼鏡後，比不戴眼鏡或戴有框眼鏡更能提升運動中的視力及安全度。當然，孩子可視乎需要，例如只在運動或有需要時才佩戴隱形眼鏡，其餘時間可戴有框眼鏡；再配合定期眼睛檢查和保持良好護理意識，將不當佩戴隱形眼鏡的風險減低，孩子亦可享受隱形眼鏡帶來的便利。

文：陳文彬、劉建希

（香港眼科視光師學會 註冊視光師）

編輯：梁小玲

美術：張欲琪

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