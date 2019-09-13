牛棚公園展「藝」力 放手開拓更多可能

【明報專訊】荒廢20多年，土瓜灣牛棚藝術公園在剛過去的周日終於開幕，舉行限定公共藝術展覽。項目由九龍城區議會獲批約1億進行，園區為二級歷史建築，建築團隊表示設計平衡保育，嘗試保留「廢墟美」。作為首個康文署轄下以藝術為名的公園，有牛棚藝團卻批評溝通不足，促請署方共同討論長遠使用方向，與民間攜手嘗試：「不願公園成為萬般『不准』的地方。」

俗稱「牛棚」的前馬頭角牲畜檢疫站，分為前方及後方。牛棚是本港碩果僅存的戰前屠宰場，現址最早於1908年正式啟用，至上世紀60年代改為檢疫站。前方早在2000年初改建成藝術村，紅磚建築群滲透維多利亞時期農場風格，配中式瓦頂建築群，成為一大標記。而牛棚後方一直荒廢，建築物亦日久失修或不完整。直至政府推出向每區區議會撥款1億元，推行社區重點項目計劃，九龍城區議會於2013年挑選此處推行活化項目。

古蹟保育是公園一大任務。從新山道入口步進公園，走過天台花園、草坪等休憩空間，來到中間位置的牲口棚遺蹟。眼前一條林蔭步道，兩邊置有紅磚柱體，與樹木樹根相纏，優美古雅。負責公園設計的高級建築師勞志成說，這裏被街坊稱為「香港吳哥窟」。他解釋1956年政府為應付戰後人口及糧食賣買增長，增建4個簡單牛舍。團隊前期視察時見到遺蹟有所損毁，屋頂已被移除，但仍有多支由紅磚砌成的四方柱，磚柱由灰黑支架包裹。即使磚柱有些傾斜或倒下，整體狀况仍良好。團隊決定盡量保留原有感覺，勞志成說：「磚柱及柱身支架都是原有的，研究及評估安全後，我們決定加入打橫的灰黑工字架支撐建築物。樹木亦保留起來，因為它們本身已長成獨有的風貌。」園區內另有水井遺蹟、豬欄遺蹟及牲口棚牆垣遺蹟。牆垣飲水槽底部仍有一圈一圈的鐵環位置，從前用以拴住牛隻。

「牛棚以前為市民提供肉食，動物脂肪亦可用作車胎黏合劑。現在十三街仍有很多車房，可以說，牛的功能繼續跟社區有關。」藝術家陳敬元站在水井遺蹟前說，放眼有個淺淺的圓形水池。就公園開幕，區議會由進駐牛棚藝術村多年的藝團1a空間擔任策劃伙伴，並舉行公共藝術展覽。12個藝術單位在園內分散展示作品。陳敬元作品《物》在水池放着車胎、金色牛骨及不鏽鋼鏈，後方投射有關牛隻古代神話之影片，恍如魔法陣。他說骨頭在土瓜灣一些肉檔買來，後經煮熟、去脂、漂白、上色。牛棚運作時連帶附近產業，正正利用牛的不同部位，作品嘗試回溯社區面貌改變，更反思人、動物與自然關係。

邀銀髮參與 起舞「曬」衫

公園隔壁正是藝術村，負責策劃的1a空間藝廊經理羅璧如表示，展覽盡量包含牛棚藝術村或曾駐村的藝術家合作，包括錄映太奇的陳敬元、雕塑藝術家王振榮、陳廣華、黄志輝等，而1a空間本身已駐村近20年。另外，他們亦邀請社區參與度高的藝術團體，例如成立於2013年的銀青乒乓。藝術家帶領一班長者展開形體及現代舞蹈工作坊，除令他們得以活動四肢，亦學習用身體表達自己。公園圍欄掛着印有長者漫畫的tee，有如街坊曬衫般展示成果，增加親切感。

開幕當天，民政事務局長劉江華致辭時表示，藝術公園將與藝術村產生協同效應，「成為打卡熱點」。的確，藝術公園在設計上花了心思，例如四周有牛形欄杆、牛形座位、仿牛舍屋頂避雨亭，並設一層通花透光裝飾，及利用單車零件製作的牛形裝飾等。建築師更不忘點出單車裝飾為「參考畢加索的藝術概念」，但指出更多心思在於園內一些互動裝置，包括欣賞古蹟的放大鏡。回到分析局方之意，藝術公園似乎要吸引市民來「打卡」，便可順道參觀及認識旁邊的藝團。協同效應就僅僅如此？

「打卡」以外 帶動公眾投入

駐藝術村的藝團土炮遊樂場成員認為，公園未見跟藝術家制訂日後合作方向，感到憂慮。土炮遊樂場成員Alex表示前方藝術村由2011年起由發展局管理，相連的公園則為康文署轄下，大為不同。他指出發展局有如「包租公」角色，負責各個單位的租務，「基本上合條例人數及安全，租出去藝術家要做什麼活動內容都不干預」，自由度大。藝術家亦不時在戶外空間舉行活動。他說：「藝術公園現在好像跟一般公園管理沒分別。藝術家可以如何使用，其實很多細節，如果跟足平時公園，便很難搞。」

「如果政府認為協同效應只是打卡，認為所謂公眾參與度去到如此一點就夠，那實在不全面。」另一成員阿棠說，牛棚不應只是流於「牛的圖案」。本年4月九龍城民政事務處帶他們及一眾藝術家考察活化用地時，提及許多人文歷史，如上述的水井難查起源，但1960、70年代建電泵後工人便不用採水，見證工業發展及土瓜灣城市化，證明他們有「做足功課」。不過，阿棠說現時只有資料牌過於死板，公園硬件完成，未來「靠軟件令牛棚後方真正活化」。他認為協同效應應該要促進藝術、社區、人文交流的循環：「更重要是，牛跟人背後的社區歷史。藝術家做一些活動，撞到街坊經過可能又講到一些口述歷史。場地是要令文化發生、發現，而不止有件作品放在此就算。」

借助社區力量 創新方向

土炮遊樂場表示，4月時官方亦曾邀請他們提出意見，康文署初步態度算開放。後來土炮遊樂場提供一份建議書，惟未見有後續。Alex表示土炮遊樂場提倡的方向，需要改變管理思維，「放手予市民及藝團」：「藝術不是投一些節目回來，做完就算。長遠去令社區人士參與個公園很重要，甚至可以回報、幫手管理，一舉兩得。」他解釋，曾向康文署建議使用豬欄遺蹟作為街坊農圃，因為認識不少區內退休人士擁有種植知識。事實上康文署本身亦有社區農圃計劃，區內有九龍仔公園社區園圃，由署方人員或代表主理申請、舉行活動。Alex表示署方曾回應由於牛棚公園管理人手緊絀，現階段難以實行。他指出，本港很多公共設施都受這種管理迷思局限。藝團認為，不一定只由官方擔當服務者的角色。藝術村有不少連繫社區經驗，可以由社區與官方共建，幫忙籌辦及管理工作，簡化一些程序與管理壓力，給予空間創出更多意想不到的體驗。

藝術公園及藝術村中間隔有鐵絲網，將牛棚一分為二。Alex笑言這也是一件藝術品，體現政府分部門管理的作風。事實上棚前後方的使用規劃及本質不同，但服務對象依然是市民，望把藝術融入生活。牛棚的確具有實驗的條件及優勢，擴張現有管理模式。Alex說希望做到「管理民間化」，問題是對方可否下放空間：「署方會否相信社區力量、藝團可以幫手做到他們想要『管理』的效果，一同去嘗試呢？」

■牛棚藝術公園「公共藝術展覽」

日期：即日至9月22日

時間：牛棚藝術公園 上午7:00至晚上10:00；牛棚藝術村8號室上午10:00至晚上10:00

地址：土瓜灣新山道39號

查詢：http://facebook.com/kowlooncitydistrictsps

文：劉彤茵

編輯：蔡曉彤

電郵：culture@mingpao.com