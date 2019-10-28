廉署前首席調查主任 「神探」務農養蟲救地球

寶石魚——曹sir在農場內飼養寶石魚，養魚的成本較種菜高。不過每當有朋友吃過他的魚，而大讚：「條魚好鮮啊！」他就覺得是最佳回報。（黃志東攝）

默默耕耘——去年山竹襲港時吹倒了農場內的棚架，7個倒了4個。到現在還有一個未修好，因為人手不足。「當下的農場好『醜樣』！」曹sir說。不過如他所說，很多事情不能操之過急，堅持下去，總會修得好。（黃志東攝）

後悔耕田？——「在香港從事農業是困難的。有沒有後悔呢？可能有時會有﹙笑﹚，不過既然選擇了，我不會選擇望返轉頭。」曹sir說。（黃志東攝）

【明報專訊】參觀曹渭仁（曹sir）在元朗牛潭尾的農場，他鉅細無遺地介紹農場的一草一木一尾魚，是如何種出來、養起來。

曾在廉政公署工作37年的他，過去統籌調查毛玉萍案、公營房屋短樁案及陳裘大涉嫌受賄案等，退休前位至首席調查主任。他不諱言，人生上半場揸筆，下半場揸鋤頭，過的完全是退休前沒計劃過的生活，而且下半場較上半場還要忙碌。

從調查案件的「神探」變身農夫，大家都好奇曹渭仁退休後為何會選擇經營農場？

懷疑「土地永續」概念 耕田試真假

「這是亂打亂撞得來的結果！退休前完全沒有想過這計劃，搞到現在比退休前更忙。」曹sir說，他原本計劃當品酒師，並取得品酒證書，即使現在那麼忙，每星期他仍抽兩三晚教wine tasting。「我本身好飲好食嘛。當時（退休前）品酒是一個潮流，教品酒也可給我一點口袋錢。每個月的收入又夠我買酒，有什麼好得過別人交學費請我飲酒？而我又可接觸到一班年輕學生，這是最大得着。」既然品酒已經可以讓他逍遙享受退休生活，為何又自尋煩惱去耕田？

「其實經營農場的初心是……我原本對有機耕種可改善生態環境，抱半信半疑態度，雖然許多書本上的知識告訴我，耕種可以令土地永續。現在經營農場6年多，我可以證實這個說法！因為泥土會更肥沃，土地得以永續，我們也更健康！」是好奇，也源於一種求真態度，令他「洗濕個頭」。最開始時他在家中花園種植，然後參加了綠田園的耕種班，再後來更到台灣彰化明道大學的修習農業。

改良「魚菜共生」 減成本更環保

曹sir的農場，大半種植農作物，約四分一位置屬魚場，飼養寶石魚。「農場以『魚菜共生』概念營運。香港大部分以『魚菜共生』概念所種的是水耕菜，但我農場的菜是從泥土種出來的。」曹sir到台灣的大學學習務農，印象最深刻的是「土地永續」的概念。「我的農場有魚池，於是將本是以水耕為本的『魚菜共生』加以改良，用魚池的水去灌溉土壤，這樣更能善用水資源，較環保，也可減低農場的營運成本。」

他在2015年經營本地優質魚場，專門飼養寶石魚。經營本地「優質魚場」需投放大量資源，「要跟漁護署註冊，要驗水質啦！對引入的魚糧也有限制，還有電費、人工等……」成本之高，有數得計，但回報卻不穩定。

訪問當天，他說起魚塘裏有一兩條反肚的魚，「前天晚上，給魚塘供氧的氣泵突然行慢了，第二天，過百條魚便反肚了」。那就不難明白養魚成本，為何較種菜高。不過，他們以前曾經試過將死掉的魚，埋在一棵蕉樹附近，一年多以來，蕉樹似乎長得比往日更豐盛。這也就體現到魚菜共生能減少浪費的好處。

「始終市場上的內地魚太便宜了。而本地優質魚類銷售的渠道亦有限。你在街市有看到賣寶石魚嗎？」本地飼養的優質魚類，一般在較高檔的超級市場出售。現時曹sir農場的作物，主要依靠網上平台銷售。

我們在農場逛了一圈，看到約30至40款不同農作物。曹sir細心介紹，由種植肥料開始，植物的幼苗、品種，到灌水系統、種植需注要事項，如數家珍，其知識之豐富，令人難以想像他是人生下半場才開始務農生涯。聽他談到種植，除了上學，有更多知識是邊自學邊實踐得來。「我的求知慾很強，做每一件事，如煮餸，我都鍾意鑽研。細個屋企開茶餐廳的，所以我識整麵包、煮飯、冲奶茶咖啡。」

中二輟學 半工讀完成兩個碩士

見他知識龐雜，好奇問曹sir以前畢業自哪大學哪個學系？「我讀好少書咋。」記者心想：「你咁謙㗎……」

「我讀到中二無書讀了。」記者聽後有點錯愕。「1968年，那時屋企的茶餐廳結業，67暴動後……我是家中長子，要出來打工。中二之後去讀夜校。1973年中學畢業，1974年加入廉政公署，一做37年。廉署1974年2月成立，我6月入職。由最低級做起，退休時是首席調查主任。」曹sir謙稱，自己的學歷算是「野雞」出身，意指不是從主流正規教育向上。不過，他退休前，以半工讀完成了兩個本地大學碩士，一是香港大學公共行政學碩士（踏入政府部門管理高層的門檻）；一是在理工大學的酒店及旅遊業管理碩士！「那時太太話過我：『你想開茶餐廳其實唔使去讀碩士吓嘛？』」他倒是想認識相關行業的朋友。而現時與他經營「養蟲」生意的partner，正是當時的同學。

挑戰新事物 每天「自我完善」

雖則錯愕，卻又忽然明白，曹sir那口若懸河又不囿於框框的知識，從何而來。「以前查案，處理社會上的問題，會遇到困難，壓力也大。尤其是遇到一些公眾敏感的案件。查案是好悶的過程，並非刺激的事。」大家別將電視劇劇情當成現實。「那時的生活圈子，跟現在是兩個世界。以前接觸的是公司高層；現在接觸的是農友、客人。以前我不懂整水喉，現在我要整水喉；以前我不會拗鐵枝，現在要拗鐵枝；現在要識耕田，才能給工友講解……」

兩個世界，哪個較快樂？「兩個世界都開心，視乎你如何看啦。現在的生活令我明白，不用追求很多財富、地方，也可以滿足快樂的。人的基本需要不過三餐一宿，不需要極度豐富的物質生活。所以真正想告訴小朋友，不要浪費，要努力工作，多勞多得。這世界不可能一蹴而就，需要按部就班的。」

「人生下半場，我現在做的事情是在人生上半場時想也沒想過的、完全不懂的。所以，現在每一天我都面對新挑戰，增長知識。」曹sir自言以前的工作，精神壓力非常大。「現在的壓力主要來自：『我如何去種好一棵菜？如何去養好一條魚？』即我應該如何去做好一件自己鍾意的事，是一種『自我完善』。」他舉例說明，「如以前我唔識孵魚，現在我識替魚接生！以前唔識『養蟲』，但現在懂了。」現在的滿足感來自接觸及學習新事物，更重要的是對社會、朋友帶來益處。

文：蔡琇莹

編輯：梁小玲

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