未來城市：農業發展 先建立計劃消費心態

糧食恐慌下，有網民發揮創意，在家中讓綠豆發芽，希望在極端情况下仍能「自給」蔬菜。（網上圖片）

【明報專訊】農曆年後，眼見內地輸港菜價高企，香港人對價錢相若的本地有機菜忽然熱中。

為滿足急增需求，一些本地農夫馬上調整生產，播下快收成品種的菜苗應市。

但當大陸菜價稍見回落之時，本地農夫是否會被用完即棄？

田裏菜苗長成那天，會否不再被期待？

上星期我們約略了解過本地菜在生產和銷售上的局限與難處，其實在此之外，本地蔬菜的流通無法應付消費者予取予求、欲望主導的消費心態也是一大關鍵。

生產者與消費者之間，維持怎樣的關係才有利農業發展？

恐慌——因依賴單一系統

外號野人的莫皓光十數年前搬到鄉郊，生活模式經歷了天翻地覆的轉變，自此以極為簡約方式過活。過去兩星期，因為疫情，屢有聲稱物資供應短缺的消息傳出，香港市民恍如經歷饑荒般需要搶米又搶菜，超市菜籃和米架一片狼藉。野人認為這次恐慌基於香港人一直以來非常信任城市系統的穩定性，相信食物可以無限量供應，當這個系統的穩定性突然有危機，無論真實與否，人一旦對它產生不信任，就會轉而相信另一個系統，「就是自己儲備」。

要擺脫這種恐慌，野人認為不一定要完全脫離固有的那個系統，而應該要分散自己的選擇，「比如一般市民大眾平時買菜是在街市或者超市，過往選擇只是超市的時候，超市一無，他們就會恐慌。大家就要知道這不是唯一的供應鏈，原來有本地農場，有農墟，當有幾個選擇，自然就不需要太擔心」。因為自己只是「業餘」種田，收成沒法滿足一家食用量的需求，所以他一至兩星期會去一次農墟，也偶然因為方便去街市，但始終堅持買本地菜。

訂菜無得揀？ 學習時令對土地謙卑

農曆年過後，支持本地生產的組織田嘢的「共購計劃」訂單急升，近日宣布「基本4磅版／親子版」額滿。「掌櫃」浩盈感慨一時間無法馬上配給予所有希望參加的訂戶，她認為這次訂戶洶湧的反應正正反映了主流消費市場的慣性，「農場或者大自然本身有自己的規律，不是要它嘔菜，它就立刻可以嘔菜給你。」晚上9時許還在「執貨」的她擱下了工作，在電話裏說。

田嘢由兩人打理，嘗試實踐「社區支援農業」概念，浩盈由與他們理念相近的另一本地單位馬寶寶社區農場說起，「馬寶寶可以提供好的蔬菜給鄰近的社區，而鄰近社區supposed都可以提供廚餘、物資，甚至參與農場部分種植。互動的情况下，社群對蔬菜的認識多咗，知道自己在吃什麼，農場又可以放心，有一班好固定的客人，有這樣的循環發生。」而由於田嘢沒擁有自己的農地，採取另一種模式推廣這種生產者與消費者互相依靠、互相支持的關係。

他們的工作主要是向合作的農場收菜，將蔬菜按照訂戶需求的分量包裝，並送到他們家中。訂戶不能選擇「菜包」內容，須按時令和農場生產吃菜，浩盈認為這是消費者需要學習的重要概念，「不是只從自己的欲望出發，而是對泥土和土地態度謙卑，跟時令學習，這個時段應該吃什麼？也關心生產背後的山水和農夫」。她指很多香港人對時令毫不認識，舉例說，最近有位客人覺得剛剛吃過的椰菜非常好吃，問可不可以每星期的菜包裏都有，「我回答，椰菜吃埋二月基本上沒有了，要講番植物的結構，椰菜本身要在冬天最凍的時候種才好吃的，在歐洲甚至要落完雪才收成，天氣一熱佢就鬆，就無咁好食喇，好多纖維」。她稱讚香港農夫「好叻」，在眾多農墟中選擇溫度最低的打鼓嶺種椰菜，但每年吃到二三月真的「頂晒龍」。另外，種西洋菜也是愈凍愈好吃，川龍西洋菜因此特別馳名，甚至連塱原的農夫都會特地向川龍農夫拿菜苗回去種。

香港都有靚嘢 助消費者逐步適應

因為大陸菜價直逼本地有機菜，過去數周，不少人選擇幫襯本地農夫，農墟熱鬧如嘉年華。野人認為當菜價回復正常後，本地農夫被「用完即棄」、本地菜需求在短暫搶高後大幅回落的發展可以預期，因為大部分消費者都是按價錢選擇，這次對本地菜的忽然熱中，也是因為大陸菜貴。「每次消費，不是平和方便就要買。有無思考過平和方便背後的代價其實是什麼？可能牽涉一些剝削。或者有什麼影響？是不是落了農藥呢？」他指街市菜心10蚊8蚊一斤，「不合理地平」，中間必然有人犧牲了，「咁樣買，農夫可能都生存不到，或者生存得好慘，不是平就是好囉。種植是不是非法、沒有監管的呢，都可以有很多問號在背後」。

浩盈則指，即使無關大陸菜價，因為大部分港人喜歡吃的蔬菜如菜心、白菜、生菜、油麥菜等，都在冬天生產，所以本地菜的訂購一般在夏天都有明顯跌勢，「（瓜豆類）香港人唔識食，唔係話唔識欣賞，係唔識煮、唔識運用，以至偏好不在瓜豆這邊。」她指香港其實有好瓜好果，所以會盡量在夏季菜包的調整上呈現給訂戶。

本地農業規模雖小，田嘢的中介角色依然關鍵，除了因為個體戶農夫兼顧直銷的成本大、效益低，中間人可以便利實際操作，浩盈指更關乎生產上游（生產者）與下游（消費者）之間出現斷裂。她以經營小店為例，有心人或會特地到外國採購，但鮮有思考本地有沒有，「你會買台灣日本的豉油，香港是不是無靚的？其實香港有好多間醬油廠做緊好靚嘅嘢，但無乜人買無乜人知，中間無connect嘅，點解上游和下游斷開了？」她認為斷裂問題一方面歸咎全球化的時代背景，另一方面亦因政府政策導向外求，而消費者始終有其角色，可以「睇嘢好global，但act local」，她希望田嘢可以從中輔助。

田嘢的菜包內容雖然不容訂戶按照口味喜好細選，但依然提供適度的彈性處理，他們會了解訂戶需要的分量，有沒有對任何食材敏感等。「本來我們沒有這種考量，但不得不承認城市人與大自然和農業曾經有一段很長時間的脫離，我們如何可以幫助兩者逐步黐番埋呢？是不是一下子將你完全不熟悉的東西，強行給你呢？」她說希望可以輔助城市人慢慢適應和嘗試，人性化地協助學習。

消費要講公義 農場配合搞規劃

不穩定的購買量令本地農夫無所適從，絕對不利農業發展。浩盈指田嘢的共購計劃雖然以「月」為單位，但亦不期望訂戶「訂完一個月就走」，「這樣我們做不到農場規劃，幫不到農夫」。按照現時的訂購模式，田嘢能夠從數據中掌握現有訂戶未來3個月的飲食走勢，農夫可依此計劃種植比例，若然訂戶忽然辭去，可能會令農夫失去預算，「大部分農產品都起碼要種40日以上，夏天主打瓜豆，瓜豆種植期起碼兩至3個月，我預唔預計你會留低呢？計唔計埋個瓜量給你呢？我們報數，農夫要考慮要培幾多苗，整個農場規劃怎樣做，幾個農場如何互相配合。」

這種以「計劃性消費」為基礎的長期關係對農業發展非常重要，但在資本主義社會裏極難維繫，「資本主義最不想發生的就是計劃性消費，好想你衝動，無時無刻都有消費衝動，所以製造大量廣告吸引你去買，將生產切割為好多部分，樣樣都sell你。」加上訂戶參加共購計劃的背後，也需要其他生活習慣的配合，例如可能要計劃另外購買食材搭配，也要學習如何保存蔬菜，「有好多事要適應，但這個適應是重要的，這是重新學習生活的基本技能」。

野人認為消費者的消費行為背後要有價錢以外的正義理念支持，才能在飄忽的市場價格下穩住腳步。「支持開有機菜的人，不論大陸菜幾平，或者送給你，都未必會吃嘛。價錢以外還有其他關於公義的問題」。

當生產者與消費者建立了互相支持的長期關係，除了有利農夫規劃農務，亦鼓勵開拓農業的新嘗試。浩盈指，當訂戶訂超過3個月，他們會發掘與其他產業合作的可能，例如將番茄、黃薑和菇類食材帶到本地麵廠，嘗試聯乘蔬菜麵，給訂戶的菜包裏除了蔬菜，也有如菜脯菜乾等乾貨。她強調農業其實不止是飲食或休閒活動，還可與生活不同方面接軌，「甚至個人護膚品、家居清潔用品，生活上很多實踐都可以跟本地農業拉上關係。我們期望讓大家認識農業可以好多元，是完整的產業鏈，一個有上游生產，有中游加工，甚至有下游要學習的一個豐富畫面」。

不求愈做愈大 只求人人滿足

如田嘢般的組織除了分擔了農夫物流工作，也擔當起連接農業上游與下游的關鍵角色，浩盈笑指曾被批評「不懂做生意」、「菜價梗係唔係咁計」，她坦言從來沒打算「做一盤生意」，所以接單不求愈接愈多，而是訂戶的限額達標，確保小店和農場有足夠客源去營運，以至可以形成一個社群，推動生產新的農產品或後續行動，「我想做一個社群出來，這件事可以cover到我們的人力開支，是一個合作社，農夫可以安分守己地在田裏耕種，司機有正常收入，訂戶又可以安在家中有菜食，裏面每個持分者都好滿足，已經是個好好的狀態」。她期望當這個模式運作成熟，區區都可以有田嘢，「我們好想可以分享出去，大家一起做，當不同區都有，其實可能已經處理到好多本地農業銷售程序）」。

在消費者角度而言，野人認為調整心態過後，持續的實際行動支持也很重要，最直接的方法是購買本地菜，「本地菜的市場小，農業才不斷萎縮。如果多了10%的消費者選擇買本地菜，本地菜的畫面已經完全不同了。現在停留在一個超細規模裏面，農民、農夫都只是個體戶，未係一個產業，要自己面對運輸、物流各樣。如果供求以倍數提升時，物流、供應會更完整，才有『農業』，才可以建立一個更完整的框架」。他認為更可透過其他方式再「推高」自給率，例如減少浪費，「好多菜無咁靚，農夫不會賣出去，菜檔見到無咁靚又唔賣，酒家食肆買了又削走啲，將它們加起來其實多好多」。另外，亦可開拓城市空間全民種植，「例如發下芽菜咁。社區的地方、天台可不可以善用來種嘢呢？」

[本地菜篇．下]

文 // 潘曉彤

圖 // 受訪者提供、網上圖片

編輯 // 陳志暘

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