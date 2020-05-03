ways of seeing：《夏天的一天》視覺小說遊戲 展現80年代港活力

【明報專訊】還沒來得及從衣箱翻出輕盈的夏裝，夏季便已令人措手不及地到來。

30℃高溫下，有居家日久的人奮勇地跑到戶外親近陽光。

但防疫不宜鬆懈，留在家也可有萬千娛樂。

視覺小說遊戲《夏天的一天》（A Summer's End - Hong Kong 1986）在四月底正式上架，帶來一個於夏日展開的愛戀故事，遊戲以一九八十年代香港為背景，點點滑鼠，也可讓你探索似曾相識的街頭風光。

重塑舊香港光景

「下一站金鐘，乘客可以轉乘南港島線。」敘事遊戲《夏天的一天》由Michelle上班的一天開始。Michelle是一名大學畢業生，在跨國公司當秘書。父親年輕時從內地來港謀生，由低做起，遇上了因家境無法升學、自14歲便出來打工的媽媽，後來開餐廳做老闆，媽媽退守家裏做家庭主婦──一代香港人典型的家庭背景。故事設置於上世紀八十年代香港，玩家以Michelle視角參與遊戲，透過按空白鍵，透過她一句一句的自白（暫時只提供英語）了解她的身世、推進劇情。

這是遊戲第一個出現的bug──八十年代地鐵還怎會有南港島線呢？遊戲設計開發商Oracle and Bone位於溫哥華，創辦人Charissa So與Tida Kietsungden亦居於當地。Charissa笑說為了設計遊戲，她們二人特地回港蒐集資料，那段廣播聲帶亦由她親自錄下，事過境遷，她已無法追溯從前的廣播。二人長居海外，卻鍾情八十年代香港，選擇這個時代背景創作，她們雙雙否認貪圖視覺上的奪目，Charissa形容創作過程就像給自己的家鄉寫情書，「我想重現香港本身的文化，呈現時代的活力」。而八十年代港人對前途的憂慮亦收錄於遊戲中，「1982年之後，九七年移交主權的決定已經落實了，這段期間香港人對將來充滿恐懼，我們想從這代人如何思考前途的角度出發，寫這樣的一個故事」。

集體回憶 不要刻板印象

Tida記得八十年代香港街頭掛滿原色（primary colour）霓虹燈，遊戲因此亦以夜晚場景居多，「而且當年的建築、店舖外觀都和今天很不同，以前街上有很多不同特色的商店開街的兩旁，現在店舖大多都躲進商場裏去」。Michelle與Sam走過旺角街頭，走進酒吧，吃牛腩麵。她們走到西貢看海、搭電車，又到維港海旁徘徊。《夏天的一天》以香港作為背景，團隊嘗試將不同街頭元素放到遊戲裏，重塑舊日香港的感覺，Charissa主張設計簡潔，「我們想捕捉香港人日常的生活習慣，最地道的，不想誇大，不想創作像外人理解香港般的刻板印象：打功夫、穿旗袍啊，希望as clean as possible。」Tida則堅持呈現香港人生活的原貌，「我們希望別人記得香港是香港，這裏的人和文化，展現他們怎樣為生活奮鬥」。

LGBT故事設定

《夏天的一天》以青春愛戀為主題，講述兩個女生於1986年香港邂逅的故事。一天上班途中，Michelle鞋跟鬆脫，下班後拿去修補，走進斑斕霓虹燈高掛的旺角街頭，穿梭小巷，終於走到小店門前，是為認識故事另一主角Sam的開端。等待鞋子修好的期間，她們在放射迷幻藍光的水族店重遇，Sam邀請Michelle一同到麵店吃晚餐，二人慢慢認識對方。立意以同性戀愛主題創作遊戲，Charissa指由於她們覺得LGBT議題甚少出現在主流媒介，尤其亞洲媒體上，而且許多內容都很負面，「我們想參與其中，重現LGBT經驗，讓人去閱讀、感受，從中獲得鼓勵，知道可以有做自己的權利，表達自己的自由，抱着尊嚴和自豪生活」。

遊戲以單向的敘事主導，以Michelle第一身角度參與，視角受局限的玩家可以透過獨白一步一步掌握角色的心思，體會與其他角色互動時情緒的起伏。雖然偶爾出現可以做選擇的「關口」，例如獲邀一起吃晚飯時，無論以「除非你請客」回應，還是表現猶豫，似乎都不怎麼影響劇情。Charissa解釋，可以做選擇的情節大部分都不旨在讓玩家替Michelle做抉擇，更多是為了增加互動，透過回應加深對角色的了解，但她賣關子說，遊戲後期有一個關鍵抉擇影響Michelle的結局，導向截然不同的發展，為自己還是為別人而活，玩家可以選擇。

暗藏在情節的文化細節為遊戲增添趣味。Michelle與Sam的對話中，討論過彼此喜歡什麼歌手，得知梅艷芳是兩人的共同偶像。翌日走進Sam經營的租碟店參觀，Michelle給媽媽買了一盒任劍輝的帶，Sam又向她推介阮玲玉出演的《新女性》，說是她最厲害的作品。這些熟悉的名字，給香港的玩家帶來莫大親切感。

做自己的自由 抱尊嚴自豪生活

選擇八十年代作為遊戲背景，是不是因為那個時代對性別（gender）比較寬容？Charissa認為那是一個曖昧的年代，她舉例說，梅艷芳和張國榮是一代巨星，時尚衣著非常矚目，但公共媒體不必然將衣著風格與性別的流動性互相扣連，「當時的人未必覺得他們是酷兒（queer）或者另一種alternative，我媽媽覺得梅艷芳好fashionable，但從未想過她是個queer icon」。遊戲情節亦輕輕提及過白雪仙和任劍輝，「即使他們從小認識，一輩子都一起住，一起做戲，七十年都在一起，but no one mention their life in a queer context，我明白那是私隱，是個人選擇，但這對我來說很奇怪」。遊戲輕輕提及了這些的名字，也是別有用意，「我們想讓人記得這些香港酷兒代表的名字，那些歷史被無視，我們希望在遊戲裏讓他們在場。透過分享這個故事，傳遞正面信息，告訴大家，你並不孤單」。她們希望能讓玩家體會人其實有為自己將來做選擇的自由，而Michelle在故事的結尾，也可以跟已經過身的父親說一句，無論她是怎樣的人，也希望他會為她感到驕傲。

遊戲配樂

自遊戲開始，經過地鐵車廂、大堂、辦公室幾個場景的轉換，畫面沒明顯出現過交代時代背景的細節，玩家卻能感受舊日氛圍，這歸功於遊戲配樂。Charissa說，由於歌曲版權問題，而且經費有限，她們沒法借用任何流行曲，轉而自行創作。為了營造時代氣氛，她們嘗試混合funk、意大利的士高、電子、復古風合成器、冷浪和蒸氣音樂等不同音樂風格元素，亦特別參考葉德嫻的《輕輕嘆》和由吳婉兒和吳莉莉組成的女子組合Douceurs Doux的《讓我飛》，模仿兩首歌的曲式和輕快拍子，營造相似的歌曲氣氛。

時裝細節

鬆身、大肩墊、色彩鮮艷是一九八十年代衣著特色。她們在遊戲角色設計上花了很多心思，除了參考矢島功時裝繪畫瀟灑俐落的風格，以江口壽史筆下線條簡而精準的靈動女生作為藍本，亦參閱大量八十年代漫畫，如《城市獵人》、《泡泡糖危機》和《心跳今夜》。團隊更花上整整一年蒐集八十年代雜誌、電影和音樂錄像。

Tida形容，香港八十年代的時尚偏向輕鬆休閒，沒過多裝飾，乾淨自信。故事初段描述Michelle日復日的辦公室生活，給她塑造職場強人的形象。她有一頭清爽短髮，時常以西裝褸配襯恤衫半身裙的行政打扮上場。Tida說，八十年代愈來愈多女性進入勞動市場，散發獨立剛強氣息的「Power dressing」便成為了當年一種時尚趨勢。

另一主角Samantha的打扮多變，有時將鬆身白色T恤兩邊短袖捲起，配半垂工人牛仔褲，有時大紅皮褸配披口緊身短裙，無論怎樣穿搭，她頸上總是垂着用紅繩繫着的環型玉吊墜。Tida形容，八十年代香港時裝經歷了重大變革，將英倫、美式、日式風格混於一身，她們也希望將港人獨特創新的配搭方式於遊戲中展現。

文 // 潘曉彤

圖 //遊戲截圖、網上圖片

編輯 // 陳志暘

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