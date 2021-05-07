重回露宿者被清場現場 《濁水漂流》中尋覓公義

【明報專訊】「瞓街都要告政府！」影帝吳鎮宇讀完劇本後，一句道出劇本核心，導演李駿碩向記者覆述此話，說當時自己對處理人物背景手法仍猶豫不決，因為拍攝在街頭露宿的隱君子，這種道德上有瑕疵的角色並不討好，但李駿碩希望觀眾投入電影，不是因為同情露宿者背景，而是因為政府在天寒地凍、沒有通知露宿者之下清場，人為此而憤怒，就是「公義的模樣」。李駿碩轉化新聞採訪的經驗為劇本，少提角色背景，以接近紀錄片的拍攝風格，帶《濁水漂流》的觀眾回到2012年深水埗通州街，露宿者爭取公義的現場。

李駿碩導演的電影《濁水漂流》，繼上個月在香港國際電影節完成亞洲首映，近日開始舉行優先場，觀眾反應甚佳，電影亦入圍了荷蘭鹿特丹國際影展及英國影展。電影參考新聞事件，2012年2月15日，深水埗民政署及食環署在深水埗通州街天橋底「清場」， 棄掉40多個露宿者的物品，後來社協控告政府，歷時9個月。電影劇本圍繞露宿者控告政府這一年，社群的生活與經歷。

2012年，李駿碩是中大新聞與傳播學系的學生，為學系的雜誌Varsity採訪通州街的露宿者，他憶述當日情景仍歷歷在目：「我落到去接觸的第一句quote，是大勝（露宿者）的對白，大勝告訴神父，『其實我都想跟佢去的，但你話自殺的人不能上天堂嘛』。 」原來李駿碩到場前，剛好有露宿者因為吸毒過量，死於公廁，由黑箱車帶走，當時露宿者之間正議論紛紛，不過導演在剪接階段決定不保留這句對白。

當年21歲的李駿碩，還親眼目睹以下景象︰「那日跟露宿者談了幾個小時，突然有一個人『癮起』，他直接在我面前『除褲打針』，當下我是很震驚的……露宿者就這樣倒下了。」傳媒報道一件維權事件，往往會說部分人有吸毒，部分人沒有，李駿碩說當時自己身為一個「中產」的孩子前往採訪，並沒有預期吸毒的人如此之多，對他而言情况可用「猖獗」形容，但那裏的露宿者都習以為常。要在大銀幕上，呈現露宿者吸毒的故事，其實並不容易，他說︰「吸毒這件事在影視上很敏感，不單是大陸，在星馬泰等東南亞地區都難以上演……本身公眾對這些事情有很大的偏見，有很多道德上的批判，我如何寫這班人，讓他們值得觀眾追看下去，是很困難的事。」李駿碩決定保留吸毒的部分，原因是不這樣做，「你不忠於這個社群最大特質的時候，事件就不夠真實了」。

即使「地底泥」也不應如此被對待

細心的觀眾可能發覺，李駿碩並沒有交代太多主角的背景，其實電影監製也曾多次問導演會不會寫露宿者背後的故事，如他們被騙去房屋和財產等。李駿碩拒絕交代角色背景，甚至刻意加入一場戲，吳鎮宇飾演的主角何奇輝拒絕向記者透露自己的背景是什麼，原因是李駿碩希望觀眾投入，不是從角色的經歷聯想到自己的經歷，而以為自己理解到吸毒的露宿者，李駿碩認為我們和他們是不一樣的，「我希望觀眾代入的方法是憤怒，因為我們都對這件事很憤怒，因為我覺得這件事天理不容，因為我覺得天寒地凍下政府不應該沒收別人的家當，其實這件事憤怒的情緒已經夠我代入了，我不希望這個最純粹我要追討公義的情緒，被任何背景故事轉移了」。李駿碩亦刻意刪走交代何奇輝兒子逝世的橋段，重點放在維權事件，以及控告政府的一年內，社群的變化。

李駿碩要抹去角色人物的背景，是因為他想寫普遍露宿者的經歷和故事，他們真的因為吸毒而走投無路。明明是一套劇情片，李駿碩很執著於事件的真實度，連拍攝鏡頭都有紀錄片的感覺，這是他想營造的風格︰「我想有紀錄片的質感，而且是第三身的紀錄片，存在着一種客觀的感受。」大概那種客觀感受，就是李駿碩所說的憤怒，正因為李駿碩對事件真實的執著，恍如以鏡頭帶領觀眾靠近露宿者爭取公義的現場，這樣的方法才能直指問題核心。他概括說︰「無論他從哪裏來，以前做過什麼，他都不應該如此被對待，他都有權去捍衛自己的尊嚴。所以他是否吸毒，與這件事是無關的，因為他就算吸毒，說自己是『地底泥』，他都有權去做這件事，這個就是公義的模樣。」

木屋清拆 他們從來沒消失

社群也是李駿碩劇本的重要元素，露宿者如何「互相依賴，互相利用」，緊密地住在一起。李駿碩很喜歡一個細節，就是在露宿者注射毒品暈倒後，會為對方穿回褲或蓋上被，戲中就有謝君豪飾演的老爺為何奇輝蓋上被的一幕。李駿碩與露宿者傾談過很多次，也很喜歡這個社群的生命力和創意。露宿者總能物盡其用，令自己無望的生活變得有些少樂趣。這些細節，李駿碩嘗試放進電影，例如電影中老爺養了一條黑色的金魚，電影美術指導曾為此蒐集資料，露宿者多認為黑色的魚有辟邪作用，而現實中已故的越南船民露宿者韋成奇也有一條。

這個社群的另一特色，是每個人都為自己吸毒的行為自責，但又無法戒掉毒癮。李駿碩舉了兩個例子，一個是朱栢康飾演的角色大勝，他為自己未能在母親臨終時陪伴在側而自責，在神父面前嚎啕大哭。李麗珍飾演的陳妹，分享自己是一個舞小姐，「吊癮」的時候，會偷大姐的錢。這些角色自我揭露的時刻，都伴隨着內疚。

朱栢康分享，他在演繹大勝時很着重角色在整個戲的作用是什麼。李駿碩認為這個角色是主角的反面，但仍然是很有人性的。朱栢康花了幾天晚上的時間，前往通州街實地考察，遠遠地觀察露宿者的生活狀態和節奏，當時亦有見到他們毒癮發作的一刻。在情緒上，他演繹自責的情緒是參考自己人生中內疚和後悔的時候。大勝為母親大哭的一幕，在以沉鬱為基調的電影中，是少數以背景故事外放的情緒打動觀眾的時刻。

訪問的尾聲，記者忍不住問，整齣戲最後一幕，是不是因為反修例運動？李駿碩回答︰「一開始（的結局），輝哥是生存的，他發了一個夢，然後醒來，繼續一個人在木屋中，結局改寫，完全是因為2019年。」2019年，讓他寫劇本時更注重社群經歷維權事件一年內的生活與分裂。政治寓意之外，其實結局的景象經常出現在通州街，只是發生的原因不同，觀眾看戲後可以搜尋相關的新聞報道。

李駿碩和記者一起數算，通州街橋底的木屋，露宿者約由2015年開始搭建，2017年開始「形成一種建築風格」，到2018年整條街都是木屋，但警方表示發現槍械，政府開始清拆木屋，直到2019年全部木屋清拆完畢。《濁水漂流》就在2019年下半年拍攝。之後2020年下半年，通州街天橋底開了「數碼龐克號」展覽，不少文化人認為相當諷刺。2021年的當下，露宿者多在通州街公園居住，他們從來沒有消失，即使清拆了木屋，露宿者的問題仍未解決。

所有你代入的同情，都是無用

至於2012年的維權事件，現實的結局與電影不同，每個露宿者獲政府賠償2000元，然而有兩名露宿者在訴訟期間因病離世。新聞報道中，露宿者表示，雖然政府賠償額比他們提出的每人3000元少，但認為政府肯賠錢等同承認錯誤，不苛求政府道歉。

電影中，有一個角色代表李駿碩的視角，就是蔡思韵飾演的社工何姑娘。戲中的何姑娘來自中產家庭，與李駿碩背景類似，李駿碩也當過社工系的研究助理。他說，他和作為觀眾的我們，藉何姑娘這個角色，可以反照自己︰「你會突然發現你有原罪，因為你住在大樓、單位入面，所有你代入輝哥的同情，都是無用。」坐在戲院看戲的我們，都有份玩資本主義的遊戲，如何誠實面對那一個世界，與自己生活的世界的割裂，再一次解釋李駿碩拍攝時的取向︰凝視事件發生的現場，藉觀看的距離反思自己，對於公義，還是否有純粹的執著？

●《濁水漂流》

上映日期︰6月3日

電影預告︰bit.ly/3xLYyGG

文：胡筱雯

編輯：蔡曉彤

美術：張欲琪

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