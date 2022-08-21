{打擊人口販賣達人}黃筱媛 土炮組織：受騙唔係蠢 港版人口販運 日日上演

【明報專訊】Shirley的媽媽患上癌症，急需醫藥費治病，但她們家積蓄不多，她正煩惱如何籌藥費，朋友介紹她到海外工作，工資是現時的3倍，她以為自己得到幸運女神眷顧，搭上飛機希望博一個機會。但甫下飛機，陌生人收走了她的護照，原本的中介再也聯絡不上。她被關在不見天日的黑房，每天工作10多個小時，僱主一不高興就暴打她，即使想求助但不懂得說這裏的語言。這可能是現時身處柬埔寨、緬甸的香港人遭遇，也可能是被人口販運到香港的外傭遭遇。

台灣媒體早前揭發東南亞國家人口販運，受害人錯信求職騙局，前往柬埔寨工作，被迫做電子詐騙，不願服從就被電擊、暴打，更有受害人遭性侵，傷痕觸目驚心。香港保安局亦接獲香港人的求助個案，仍有10多人身處柬埔寨、緬甸等地，人身自由受限制。香港人或歸咎是東南亞國家治安差，香港不會發生這些情况。「香港人覺得香港沒有人口販運，香港政府也一直說香港極少出現人口販運，但其實全球化下，工人、勞工移民在香港出出入入，所以香港無可能無人口販運的問題。」本地反人口販運組織STOP項目經理黃筱媛（Michelle）說。美國國務院2022年《人口販運狀况報告》將香港列入第二級監察名單，與印尼同級，僅次阿富汗和柬埔寨。

我們或以為「賣豬仔」、人口販運一定與做苦工、 奴隸、虐待有關。「人口販運的方式不一定是要有條鎖鏈鎖住你，或者被打、綁架那種肢體暴力，而可能其實是脅迫、威脅。」聯合國《巴勒莫議定書》清楚列明人口販運的定義，當中包括以剝削為目的，未經被運送者的同意下，威脅、欺騙、誘拐被運送者，迫使其賣淫、強迫勞動、奴役或摘除器官等。人口販運也不一定會將受害人移離其國家，Michelle舉例說韓國的「N號房」和香港的「AB號房」也是人口販運，後者即聘請受害人拍攝色情影片，但最後迫使提供性服務，不服從就違約欠下巨債。而STOP多數協助的個案，都是被販運到香港、在香港被剝削的外傭和性工作者。

例如Kasuni（化名），她丈夫患上長期病，Kasuni頓成家中經濟支柱，為了供女兒讀書，和照顧家中老人，透過中介介紹，Kasuni來香港做家傭，但中介要求她先繳交15,000元，也沒簽訂合約。一到香港，中介就收走她的護照，僱主更欺騙她稱，僱主沒有責任提供食物或食物津貼。因為Kasuni第一次到香港打工，不熟悉勞工法例，就聽從中介和僱主的安排。她每天由早上5時工作到夜晚9時，半夜每隔兩小時陪僱主父親上廁所，僱主父親更經常要求Kasuni為他手淫，如果她拒絕就被打，她的頭、頸、背脊和手腳都留下疤痕。

「我們接觸的受害人可能因為在家鄉無賺錢或者實現自己的機會，希望可以得到更好的生活，希望離開家鄉闖一闖，她帶着這個希望來到的時候，販子就會說『我幫你安排機票、簽證，你現在欠我幾多錢，你一定要工作，不可以離開！』」Michelle指Kasuni的經歷很常見，人口販運的受害人因為被販子威脅會傷害其家人，或者要求她還清債務，比正規外傭更難逃脫工作環境。她也接觸過一個性工作者個案，受害人本來應徵到新加坡的酒店工作，但去到新加坡，發現原來要賣淫，她被迫工作還清債務後，販子又挾迫她到香港賣淫：「上一次新加坡的錢妳都未還清，妳要再幫我做多次，不然我就打妳，或者打妳家人！」

組織STOP介入協助受害女傭

深陷人口販運的受害人難以主動求助，直到身體、精神健康都瀕臨崩潰。有外傭做到工傷入院，僱主要解僱她，才找上STOP求助。「最近有一個（事主）就是站在街上哭泣，她應該是出來買餸，然後漫無目的地站在港鐵站哭，剛巧有個會講她的語言的人經過，然後就問發生什麼事。路人其實完全不認識她，但帶了她離開，幫她求助。」接到求助後，如果外傭有人身安全的威脅，或被沒收證件，STOP會幫她報警，安排安全地方暫住。「通常我們的個案走出來的時候都是身無長物，所有東西都在僱主家裏，衫都無，內衣褲都無，要給她錢買這些東西。」之後了解她的情况，幫她追討欠薪、排期上庭、延長簽證，如果受傷就到醫院治療，精神不穩就轉介心理輔導。「譬如有些個案不敢去看醫生，因為她怕僱主會在醫院捉走她。可能別人會覺得怎麼會發生，都不合理，但她是真心相信，來到僱主家，她就被僱主擁有，我們都要慢慢讓她明白，離開了僱主、終止了合約，僱主對於她是沒有任何控制能力。」

STOP倡議訂立法例，將人口販運所有種類列為刑事罪行，保護受害人不受起訴。現時人口販運受害人沒有刑事免責權，若受害人被人販子強迫運毒、做電子詐騙，有機會犯法。沒有人口販運特定條例，如果人口販運受害人想討回公道，亦要循不同條例追究僱主的刑事責任，如人身傷害、性罪行、器官移植等，但由蒐證到成功起訴到上庭亦是難關重重。「Domestic setting好難蒐證，我們好多個案都是警方稱證據不足、不成立，不是這麼多人告得到，告得到的都好嚴重。」Michelle曾接觸一個外傭個案，她需要長時間工作，但吃不夠飽，僱主家人經常「搣」她。「不是說好嚴重的那種打，看不到、驗不到傷，但對於受害人傷害都好大，不止是身體上的傷害，她覺得被侮辱、不被尊重。」

只能循民事索償 過程以年計

不能追究刑事責任，只能循民事追討金錢賠償，但過程也是以年計。「我們有個個案，她其實追了好幾年，她覺得好嬲，她好想僱主道歉，但其實最終僱主不會道歉。你面對的是保險公司，僱主已經不知所終，但她就花了幾年去追討金錢。」受害人最想聽到一句道歉，或一句承諾以後不再做這種事，但勞資審裁處和民事法庭都只能追討金錢索償，不能彰顯公義，不能補償受害人的心靈創傷。「法官會跟你說，我們這裏不處理這些東西，我們只處理你可以拿到多少錢。」即使上到法庭，贏面也只是一半半。「法官通常會逼你和解，但對於受害人，和解是一種妥協，但我們都無辦法地、好現實地跟她說，贏都只是贏錢而已，但現在和解不需要花這麼多時間。」

訴諸法律不一定會勝訴，但受害人要等上幾年，要重提傷痛，要特地請假上庭，最後就算贏，僱主也不用坐牢。「好多個案都drop了，即是事主不再追，這不是單一事件，她會覺得我都move on，我找到其他工，或者我想回家，其實我已經不想再追。」雖然Michelle和同事會覺得不值，很希望可以懲罰加害方。「她move on都是好事，她覺得這樣舒服就讓她去做。有種正義叫轉型正義，她如何由受害人過渡去倖存者，去克服件事，然後重新投入生活，這是我們最近想得最多的問題。」

多數外傭都無法再留在香港從事家務工作，選擇回鄉或從事其他行業，心理陰影揮之不去。「之前有個個案回鄉，回鄉之前她幫我們做手工，她做了一些手工花，我們就說你手工這麼好，不如你嘗試做手工幫機構籌款。」外傭就自己設計了一些耳環，STOP幫她安排市集，「她自己去sell，自己去跟客人溝通，又可以在市集看看其他款式，她是好開心」。回鄉後，她以打官司勝訴的賠償開店賣手工。「不是一回去就happily ever after，還struggle緊，但至少她不需要離家，有另外一種生活方式。」

而造成她們心理創傷，強迫勞役、暴力對待、精神虐待、言語侮辱人口販運受害者的人，香港大有人在，不只發生在柬埔寨和緬甸。「好多時她們都會問，為什麼我會來到這裏，為什麼我要受這些苦，有些都會覺得，為什麼香港係咁㗎？」Michelle說香港沒什麼不同：「香港未爆（人口販運事件）之前是台灣，網上留言就話，香港人沒有desperate，香港人沒這麼蠢，香港人知識水平高啲。香港人為什麼會有這些光環，我真的完全不能理解，都是人而已，你無工做都要搵工，你想出去闖都會闖，其實香港人跟其他人沒什麼分別，所以無話香港人不可以做衰格嘢。」

不忿網民嘲笑苦主

每次有騙案，總會有網上留言嘲笑受害人笨，Michelle為受害人感到不忿。「她們會說：『我好嬲，他不應該這樣對我，我覺得他要受到懲罰，我不想這件事發生在其他人身上。』」所以有受害人不怕程序冗長，堅持要投訴僱主，希望令他不能再招聘傭工，或者自己公開經歷，多次重複傷痛，希望別人不重蹈自己的覆轍。「再看現在的狀况，我看到這些留言，我都戥他們好傷心，他們已經受害，然後將件事講出來，不想其他人受害，但其他人說他們蠢，或者說他們貪心。當每日看着周遭已經失去希望的時候，他們唯一的求助是媒體，而這些留言卻是這樣。」為什麼被譴責的不是犯罪本身？為什麼是坐在安全冷氣房裏的人譴責冒險警告世界的人？

STOP最近忙於處理人口販運受害者求助，Michelle本來休假也特地夜晚回辦公室接受記者訪問。「我發現anger的感覺一直推動我，你嬲，如果你有希望的話，你就有行動的出現，譬如我現在還是這樣，我對住一些事情會好嬲。我覺得嬲的時候，就找方法去做，想想怎樣可以處理這個問題，我唔抵得他們這樣。」Michelle中五到組織中國人權做義工，幫忙輸入個案資料，窺見世界和人性黑暗的一面。「這些黑暗的事一向都會發生，那時我好大震撼，嘩，咁黑暗㗎咩這個世界，慢慢搵吓搵吓，原來還有再黑暗的事。」人口販運、人權剝削永遠都會存在，分別在你願不願意去看見。「不用覺得傷心，你咪處理佢，你不處理問題還是繼續存在。」

文˙ 朱琳琳

{ 圖 } 朱安妮

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 朱建勳

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