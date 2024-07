荷里活廣場巨型充氣樂園「Mr. Men Little Miss 迷你運動會@Plaza Hollywood」(圖片由相關機構提供)

荷里活廣場巨型充氣樂園「Mr. Men Little Miss 迷你運動會@Plaza Hollywood」(圖片由相關機構提供)

荷里活廣場巨型充氣樂園「Mr. Men Little Miss 迷你運動會@Plaza Hollywood」(圖片由相關機構提供)

荷里活廣場巨型充氣樂園「Mr. Men Little Miss 迷你運動會@Plaza Hollywood」(圖片由相關機構提供)

荷里活廣場巨型充氣樂園「Mr. Men Little Miss 迷你運動會@Plaza Hollywood」(圖片由相關機構提供)

荷里活廣場巨型充氣樂園「Mr. Men Little Miss 迷你運動會@Plaza Hollywood」(圖片由相關機構提供)

荷里活廣場巨型充氣樂園「Mr. Men Little Miss 迷你運動會@Plaza Hollywood」(圖片由相關機構提供)

荷里活廣場巨型充氣樂園「Mr. Men Little Miss 迷你運動會@Plaza Hollywood」(圖片由相關機構提供)

荷里活廣場巨型充氣樂園「Mr. Men Little Miss 迷你運動會@Plaza Hollywood」(圖片由相關機構提供)

next

英國兒童繪本《MR. MEN LITTLE MISS》首次與STAYFUN及荷里活廣場攜手,即日起至9月1日舉辦巨型充氣樂園「Mr. Men Little Miss 迷你運動會@Plaza Hollywood」,明星廣場將化身為佔地約8000呎的室內巨型充氣樂園,打造5大玩樂關卡,包括:「Mr. Happy Fun Slide滑梯及波波池」、「攀山充氣迷宮」、「田徑障礙賽道」、「迷你足球訓練場」以及「迷你籃球訓練場」,而Mr. Men Little Miss中的人氣角色如Mr. Happy、Little Miss Naughty、Mr. Bump、Little Miss Hug等更會穿梭於充氣樂園的各個角落,陪伴小朋友於暑假大玩特玩。荷里活廣場VIC會員由即日起可於指定購票連結訂購門票,享有九折優惠。

「Mr. Men Little Miss 迷你運動會@ Plaza Hollywood」

日期:即日起至9月1日

地點:鑽石山荷里活廣場1樓明星廣場

註:資料以主辦方公布為準