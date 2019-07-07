【白色強人】唐明蘇怡愛情二三事 唐詩詠：愛多一點 (22:24)

劇集《白色強人》中，唐明（馬國明）與蘇怡(唐詩詠）這一對讓觀眾睇得好投入，5年前蘇怡因為受工作狂的老公唐明冷落而離婚，5年後他們在明成北醫院重遇，蘇怡已成為急症室醫生。唐明加入明成北，兩人成為同事後，原來還是念念不忘對方，愛火重燃！晚晚睇住兩人在互動，一時頭碰頭的關懷，手拖手的鼓勵，激情惜惜又有愛的抱抱，甜到膩。相信唐明與蘇怡這一對是不少人心目中最受歡迎熒幕情侶。TVB的facebook專頁特別派糖，將唐明和蘇怡的愛情二三事剪輯成近5分鐘片段，配合譚嘉儀唱的洗腦歌《Can You Hear》，好浪漫！《Can You Hear》雖然只是《白色強人》的插曲但洗腦程度好勁，在YouTube的點播已逾100萬。

日前唐詩詠在facebook分享一段感性文字，寫道：「認識一個人 需要緣份（分） 了解一個人 需要耐性 #你了解自己的朋友嗎 #從今開始 #了解多一點 #關心多一點 #愛多一點」她跟馬國明在《鐵馬尋橋》合作演兄妹角色，此劇於2009年拍攝，剛好是十年前的事情，十年的了解，唔知會唔會愛多一點呢？

（即時娛樂）