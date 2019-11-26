《取消資格》填詞人梁芷珊開腔：陳小春唱出一代人心聲 (16:27)

陳小春在前天（24日）的區議會選舉投票日，曾在微博上載疑在票站內拍攝的選票及投票印章照片，疑觸犯《選舉管理委員會（選舉程序）（區議會）規例》，他之後急急刪走照片，事後不少網民以小春19年前的歌曲《取消資格》抽水。

湊巧此歌的填詞人是才女梁芷珊，昨天她化身「珊吹老師」講解這首歌的小插曲：「呢首歌，2000年12月BMG發行，一直係我最喜愛的作品之中頭5位。

我對呢首歌個印象好深刻。當年嘅陳小春，唱好多關於『loser/失敗者/人生挫敗組』類型歌曲，呢類歌曲，佢演繹得非常好，加上佢喺演戲方面嘅角色類型配合，我簡直係，一收到個Melody，一諗起陳小春，成個MV畫面已經出晒嚟。我只係用左（咗）45分鐘完成呢首歌詞，係自己一個記（紀）錄。

我一直好鍾意『取消資格』呢首歌，今（昨）日好想同大家分享吓。關於呢首歌，有一個小插曲，我從來無公開分享過，今（昨）日就講講。

其中呢段歌詞：『最怕其實是輸得很遠 還不知道 惹人生厭』我原本係寫：『最怕其實是輸得很遠 還不知道 繼續丟臉』，而唱片監製收到之後，佢同我講，唔想用『丟』臉個『丟』字，因為唱出嚟似粗口，佢叫我改。

我記得當時我好嬲。

大家要知道，如果唱片監製想叫一個歌手出嚟講啲咩，可能相對比較容易，但係叫一個文人去改一個字，而改左（咗）之後，再唔係佢原本想表達嘅意思，我話畀你聽：難過登天。（我可能仲有手稿喺度，等我搵吓）

我曾經同監製講過：『咁唔好用囉，成首歌詞唔要，我最多唔收錢，而我想表達嘅意思，絕對係：『還不知道，繼續丟臉』。』我仲解釋比（畀）佢聽，丟字唔係粗口，係廣東話發音。（如果我無記錯，監製應該係陳光榮，我同佢係好朋友，呢類唱片監製同填詞人之間嘅對話經常有，絕不影響友誼同工作關係。）

最後，我已經唔記得最後點解『繼續丟臉』改為『惹人生厭』，唔記得係唔係最後我屈服左（咗）改嗰兩個字。

總之，今（昨）日我想同大家分享嘅，就係呢一首我一直好鍾意嘅歌作品：陳小春『取消資格』，任何時候再聽，我都覺得陳小春演繹得非常非常好，任何年代，都唱出一代人心聲！」

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（即時娛樂）