【余靜萍角逐最佳攝影】盧凱彤獲金像獎提名 林二汶：意義重大 (21:29)

林二汶和已故好友盧凱彤同樣在今屆金像獎獲提名，而盧凱彤的另一半余靜萍（圓圖）亦憑《少年的你》角逐今屆「最佳攝影」。（ig圖片/資料圖片）

由林二汶作曲﹑黃綺琳填詞和鄧麗欣（Stephy）主唱的《金都》，獲提名「第39屆香港電影金像獎」的「最佳原創電影音樂」和「最佳原創電影歌曲」獎。二汶在社交網寫下入圍感受：「感謝導演黃綺琳，感謝Stephy如此真心的演繹，感謝羅健邦出心出力並且如此優秀的幫忙，感謝參與演奏的各位演奏家，感謝混音的沁怡，感謝上天給我這樣一個機會，參與我最醉心的配樂創作及製作，感謝電影界，願意給機會我這個影迷。

這次提名意義尤其重大，因為我的兩位好友盧凱彤和岑寧兒都一起入圍關於電影音樂的獎項。是由衷的喜悅，是非筆墨能形容的感慨。再沒有什麼最精準的文字去回答心中的感受，我只想真誠地說，感激上天無私地眷顧一切，我作為一個人，會繼續謙卑地好好愛，好好活，用心做，在回望中，勇毅前行。」

二汶的已故好友盧凱彤，憑電影《少年的你》歌曲《Fly》，入圍「最佳原創電影歌曲」獎，另一好友岑寧兒則是該曲主唱。另外，盧凱彤的另一半余靜萍，亦憑《少年的你》入圍今屆「最佳攝影」。

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（即時娛樂）