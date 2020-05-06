【金像獎】《少年的你》掃8獎包括最佳電影 曾國祥超感動 (17:35)

由曾國祥執導的電影《少年的你》，在《第39屆香港電影金像獎》狂掃8獎，包括最佳電影、最佳導演、最佳女主角、最佳新演員、最佳編劇、最佳攝影、最佳服裝造型設計、最佳原創電影歌曲，成為頒獎禮大贏家。

曾國祥表示衷心感激：「很感謝香港電影金像獎給我和團隊的肯定，這個劇組對我來說就是一個樂園，多謝一眾台前幕後的付出。我覺得青春和少年很難能可貴，能把我眼中的少年世界表達出來，並得到評審和觀眾的喜愛、認可，這是我作為電影人的幸福所在。」他說能夠獲得最佳電影更是超感動。

最佳原創歌曲得主、主唱的岑寧兒分享得獎感言：「謝謝香港電影金像獎。謝謝小魚（余靜萍）邀請我，和製作人Jason、（吳）青峰一起把Ellen（盧凱彤）的這首歌完成。謝謝導演曾國祥還有電影劇組。謝謝盧凱彤，這首歌的力量來自她，和每一個愛她的人。謝謝大家。」

最佳新演員得主易烊千璽得獎後說：「感謝評委老師們給我的這份肯定和鼓勵，感謝曾導和Jojo姐把『小北』這個角色交給我，感謝《少年的你》劇組的所有工作人員，因為大家的專業嚴格和辛苦付出，才有了這部電影。很幸運在2018年的夏天遇到了《少年的你》，遇到了『小北』，有了這段特別的人生體驗。」

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（即時娛樂）