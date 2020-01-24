《玩很大》KID細數小鬼暖男舉動：捨不得地球上最浪漫的一個人 (22:01)

「小鬼」黃鴻升和吳宗憲、KID合作《綜藝玩很大》兩年，3人關係亦師亦友，小鬼今日被發現猝死家中，終年36歲。據台灣傳媒報道，KID得知小鬼離世消息，便火速由蘭嶼趕到台北，他在facebook貼相，並撰長文悼念小鬼，還細數他們相處點滴以及小鬼的暖男行徑。

「憲哥（吳宗憲）說我們三個人一起吃飯的時間比家人還多，除了珍惜彼此沒有更重要的事情了，我想起很多我們一起的回憶，我們跑去龜山島夜宿一起唱歌跳舞，因為你把大家都當作自己人，所以太沒形象而無法全部剪進正片裡，我們跟憲哥去基隆玩，我因為不舒服，不喜歡開車的你主動開車戴我回家，有一次你說要我帶你出去玩，我們在小琉球的工作空檔，不管玩很大，早上五點帶你去玩水，兩個人回來被罵慘，我們卻裸體洗澡在房間大笑，不管任何人，上個月你說你不經意的說喜歡一條在國外賣的鯊魚手鍊，我用盡方法交到你手中，你拿到的時候，像極了小孩興奮到不行馬上戴上，我看到覺得超級開心...

我當兵的這一年你壓力大，被大家放大檢視，雖然這樣，你還是會常常私訊我講一下男人話題，我知道那就是我跟你男人的浪漫，聊天的結尾我總是會說一句『等我回來』，你也一定會回我一個👍🏿黑色手手，然後繼續任勞任怨的幫我代班一年星光雲run新聞...

下禮拜即將撥（播）出的玩很大，那是你第一次在節目裡頭，因為打漆彈生氣，我也知道節目可能不會剪出來，但是你生氣的原因竟然是說，我不要玩了，我捨不得你們被打，頓時覺得你就是每個人的另一半，在保護大家。鬼哥，我們全部的人都很想你。依依不捨 捨不得 地球上最浪漫的一個人。」

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（即時娛樂）