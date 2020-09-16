【黃鴻升猝死】辰亦儒常坐順風車：永遠記得你的熱情 你的友好… (22:36)

台灣男藝人黃鴻升（小鬼）今日早上被發現倒斃在北投三合街的寓所內，終年36歲。辰亦儒跟小鬼有過一段難忘友誼，他特意在網上分享，讓大家更了解小鬼的為人，是一個很照顧新人的大好人。

辰亦儒留言：「這幾年沒有太多的私交只有工作上遇到會聊聊天，但我心中你的好想讓大家知道，我記得十幾年前剛回台灣上表演課的時候和黃鴻升小鬼一起，我住在石牌他住在北投，有時候我們會一起坐捷運去東區上表演課，有時候他騎摩托車的時候表演課結束會載我回家，我就坐在他的後面他很貼心的幫我準備安全帽邊騎邊聊天的送我回家，那個時候他已經成名而我只是個新人，半個多小時的路程我們總是聊得很愉快，然後有時候叫他送到捷運站就好不要特地繞他都會說沒關係不是太遠直接送我到家樓下，我想你的熱情你的友好我會永遠記得的，RIP～」

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（即時娛樂）