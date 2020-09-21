【譚炳文設靈】譚淑瑩望親友笑住送別爸爸 配音耳塞陪葬 (18:31)

【今日直擊】一代「配音王」譚炳文（炳哥）於本月初因肺癌病逝，享年86歲，家屬今日在世界殯儀館為炳哥設靈。

炳哥女兒譚淑瑩在靈堂接受訪問，被問到媽媽現時的心情？她說：「她應該比我堅強些，內心可能好傷心，她又無表露出來，是比較冷靜。我就較脆弱些，可能這廿幾年日日陪爸爸，所以心情比較複雜，一直照顧他，陪伴他去登台、食飯，入醫院都是我去，所以我就心情比較複雜些，真的不是好捨得。但今日我要好堅強，因為師傅話我不想爸爸去到西方極樂世界，他已經誦了很多經，已經可以去到那個位置，若你傷心，他又捨不得你，他又落返來就好似前功盡廢，所以我今日一定要好堅強，幫他完成…我們叫做的party，開開心心見番所有親友，做好這個喪禮。」

至於是否所有親友返港出席喪禮，譚淑瑩坦言遺憾有些親友未能返港，就算回來也要隔離14日，但都有留說話給炳哥，因為炳哥的電話依然保存，並如常地開機，因為她當爸爸仍活在其身邊。

問到炳哥有什麼遺憾？譚淑瑩說：「其實他的願望應該已達成了，應該是有個心願，但他無講出口，曾經講過如果他離開我們的話，他可以吃到東西，可以講到說話，因為他最緊張是他把聲音，就算是因為病而無聲，他都會好緊張……所以臨離開時仍講到說話、吃到東西，真的是睡夢中離去，他無辛苦、掙扎、插喉，我想這些是他自己許下的最大心願。（是否有個心願想搞生日？）所以今日喪禮等如他的生日，當是party來辦，希望大家笑住去送他一程，讓他開開心心向西方極樂世界走。（有什麼陪葬品？）他近幾年想穿類似羽絨的褸…，最緊要是他配音的耳塞，一副成日登台的眼鏡，以及一些平日他喜歡穿的衣服鞋襪。」

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（即時娛樂）